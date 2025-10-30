За путевками — на курорт

Формально вроде бы в этом соревновании, которое состоится в будущем году, еще не так мало вакансий. Из восьми слотов заполнены три. Американец Фабиано Каруана свою путевку заработал как первый в классификации FIDE Circuit, учитывающей результаты в различных турнирах, за 2024 год, голландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум — как обладатели золота и серебра Grand Swiss, прошедшего в сентябре в Самарканде. Проблема в том, что еще в две предусмотренные регламентом цикла двери россиянам уже никак не войти. Та путевка, которая предназначена для шахматиста с лучшим средним рейтингом в период с августа 2024 года по январь 2025-го, точно достанется американцу Хикару Накамуре, а в зачете FIDE Circuit текущего сезона уверенно лидирует индиец Рамешбабу Прагнанандха, и российских игроков среди его преследователей нет. Получается, что Кубок мира — последний для них шанс.