FIDE подала жалобу на Крамника в комиссию по этике

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник выложил на своей странице в соцсети Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com.