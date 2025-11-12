Многие топы покинули Кубок мира. Зато в деле Жоспем и Донченко

В четверг, 13 ноября, наши шахматисты сыграют тай-брейк. Предыдущие два раунда Даниил также прошел в быстрых контролях, так что будем надеяться, что чемпион мира по рапиду-2018 одолеет и Прагнанандха. В рапид-рейтинге Дубов идет на 21-м месте, Праг — на 31-м, в блиц россиянин заметно выше (5-е и 22-е место соответственно). Есипенко играл тай-брейк в третьем раунде, переиграв Идани Пуйю из Ирана. Причем в классике Андрею пришлось отыгрываться на заказ во второй партии. Сейчас же ему будет противостоять шахматист, который находится в великолепной форме. Второй топ-турнир Кеймер показывает невероятный уровень. В live-рейтинге ученик Петра Леко уже на четвертой позиции. Однако не сказать, что Винсент так же хорош в быстрые контроли, как в классику. В рапид он 39-й, в блиц — не входит в топ-100. Так что у Андрея есть все шансы на итоговый успех. Хотя и Есипенко часто говорил, что рапид и блиц не его любимые дисциплины (66-е и 40-е место в мировых рейтингах).