Многие топы покинули Кубок мира. Зато в деле Жоспем и Донченко

К 1/16 финала Кубка мира из топ-10 стартового листа добралось всего четыре шахматиста: Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха, Винсент Кеймер, Вэй И. В четверг, 13 ноября, и они рискуют покинуть турнир. Эригайси сыграет тай-брейк с вице-чемпионом мира Петером Леко, Прагнанандха — с Даниилом Дубовым, Кеймер — с Андреем Есипенко, Вэй И — с Пархамом Магсудлу. По итогам двух классических партий матча в ⅛ финала прошли только Хосе Мартинес Алькантара (более известный как Жоспем), Левон Аронян, Нодирбек Якуббоев, Александр Донченко и Ле Куанг Льем.
Быстрые испытания
Конкурс прогнозов на Кубок мира устраивать бесполезно. Никогда не угадаешь победителя. Об этом говорил еще 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в 1999 году. В одном из интервью его попросили назвать фаворитов чемпионата мира по нокаут-системе в Лас-Вегасе, и Анатолий Евгеньевич сказал, что его может обыграть кто угодно, к примеру Халифман. Александр тогда не входил в шахматную элиту (был посеян под 36-м номером), но именно он выиграл турнир.
Так что сенсации на турнирах по нокаут-системе — дело привычное, но в этот раз на Гоа их слишком много. Ян Непомнящий, Уэсли Со, Ханс Ниманн вылетели во втором круге. Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров — в третьем.
Из россиян до четвертого раунда дошли только три шахматиста из 10 отобравшихся. И всем достались очень сложные соперники. 19-летний Алексей Гребнев встретился с титулованным французом Максимом Вашье-Лагравом (11-й стартовый номер), а Есипенко и Дубову пришлось противостоять, пожалуй, двум главным фаворитам турнира — Кеймеру (6) и Прагнанандха (3). Все партии с классическим контролем в этих парах закончились вничью, а лучшую возможность для победы упустил Дубов. В определенный момент Даниил переиграл своего оппонента черными, но затем упустил из виду красивый тактический трюк. Его не заметил и представитель Индии, и у россиянина оставался перевес до самого конца партии, но реализовать его не получилось.
В четверг, 13 ноября, наши шахматисты сыграют тай-брейк. Предыдущие два раунда Даниил также прошел в быстрых контролях, так что будем надеяться, что чемпион мира по рапиду-2018 одолеет и Прагнанандха. В рапид-рейтинге Дубов идет на 21-м месте, Праг — на 31-м, в блиц россиянин заметно выше (5-е и 22-е место соответственно). Есипенко играл тай-брейк в третьем раунде, переиграв Идани Пуйю из Ирана. Причем в классике Андрею пришлось отыгрываться на заказ во второй партии. Сейчас же ему будет противостоять шахматист, который находится в великолепной форме. Второй топ-турнир Кеймер показывает невероятный уровень. В live-рейтинге ученик Петра Леко уже на четвертой позиции. Однако не сказать, что Винсент так же хорош в быстрые контроли, как в классику. В рапид он 39-й, в блиц — не входит в топ-100. Так что у Андрея есть все шансы на итоговый успех. Хотя и Есипенко часто говорил, что рапид и блиц не его любимые дисциплины (66-е и 40-е место в мировых рейтингах).
Тяжелее всего будет Алексею Гребневу. Уроженец Тольятти пробился на Кубок мира через дополнительный матч с Марком-Андриа Маурицци и уже прошел трех соперников, в том числе известного чешского гроссмейстера Давида Навара. Если Гребнев одолеет и Вашье-Лаграва, то его результат в Индии можно будет смело назвать великолепным. Напомним, что в третьем раунде Максим одолел другого нашего соотечественника — Владислава Артемьева. Причем все решилось в партии смерти (армагеддон), где французу улыбнулась удача.
По два скальпа
Уверенной поступью к попаданию в турнир претендентов идет Жоспем, которого Владимир Крамник подозревал в читерстве и даже сыграл с ним два «живых» матча. Три из четырех своих мини-матчей на Гоа Алькантара выиграл в классическом контроле, в том числе выбив Нодирбека Абдусатторова и Алексея Сарану.
«Я стараюсь продемонстрировать все, на что я способен, надеюсь, зрителям понравится мое выступление в этом турнире, — отметил звезда онлайн-шахмат. — Я не тот, о ком сразу думаешь, когда представляешь участников предстоящего турнира претендентов, но я стараюсь изо всех сил. Надеюсь, что теперь люди увидят, что шахматисты из Южной Америки способны показывать хорошие результаты! Совсем скоро придет время Фаустино Оро, он станет великим шахматистом. И даже несмотря на то, что Латинская Америка не славится древней шахматной культурой, у нас есть отличные игроки, мы способны на многое».
Дальше мексиканца ждет победитель пары Нильс Гранделиус — Пентала Харикришна. Мягко говоря, любой из них по силам Алькантаре с такой игрой. Единственную известную пару ⅛ образовали Ле Куанг Льем и Александр Донченко. Если представитель Вьетнама широко известен любителям шахмат (чемпион мира по блицу, один из героев последней Всемирной шахматной олимпиады), то игра Донченко в Индии — настоящее открытие. Уроженец Москвы, давно выступающий за Германию, выиграл все четыре матча в классическом контроле. И соперники у него были очень серьезные. Донченко по очереди выбил чемпиона и вице-чемпиона «Большой швейцарки» — 2025 Аниша Гири и Маттиаса Блюбаума.
Из топ-игроков место в ⅛ финала себе забронировал пока только Левон Аронян. «Не думаю, что сейчас мы можем играть любые возможные линии, — подчеркнул армянский гроссмейстер, выступающий за США. — Это уже скорее от отчаяния: пробуешь играть всякие глупости, потому что обычные линии ведут к ничьей. Такова реальность современной шахматной теории: шахматы стремятся к ничьей, и даже самые боевые игроки редко могут получить преимущество из дебюта. Мне вообще нравятся длинные турниры — кажется, я раскрываюсь именно тогда, когда знаю, что впереди много партий. Это соответствует моему стилю: я вхожу в форму постепенно, а к середине турнира уже набираю ход».
Следующим соперником Левона станет Эригайси или Леко.
Тимур Ганеев