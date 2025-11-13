Ричмонд
Три российских шахматиста вышли в пятый раунд Кубка мира

Пятый круг пройдет 14—16 ноября.

Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Даниил Дубов пробились в пятый раунд Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

В четвертом круге Гребнев победил француза Максима Вашье-Лаграва, Есипенко — немца Винсента Каймера, Дубов — представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху. Все противостояния завершились на тай-брейке.

В пятом круге Есипенко и Гребнев сыграют между собой, соперником Дубова станет американец Сэм Шенкленд. Партии пройдут 14 и 15 ноября, тай-брейк в случае необходимости состоится 16 ноября.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнования.