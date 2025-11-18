Возвращение фаворитов. Россиянки сыграют на командном ЧМ по шахматам

«Женская сборная России в последний раз играла на чемпионате мира в 2021 году. И тогда наши девочки выиграли, — сказал ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — В этот раз нам удалось собрать всех сильнейших в команде — отказов не было, все с огромным желанием и благодарностью приняли вызов в сборную. Понятно, что легкой прогулки у нашей сборной не будет — соперницы сильные. Это и Китай, и США, и Казахстан и другие сборные, но все же главный конкурент нашей команды — мы сами. Давно не играли, четыре года — это все же большой перерыв. Но мы отправились на турнир в качестве фаворита — это накладывает отпечаток. Это и давление, и вызов еще один. Но мы ждем повторения успеха 2021 года».