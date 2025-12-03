«В Индии было сложно найти неострую еду, это было похоже на какое-то выживание». Интервью Есипенко

Андрей Есипенко провел блестящий Кубок мира-2025. На Гоа российский гроссмейстер выиграл матчи у Ниджата Абасова, Пуе Идани (отыгрался на заказ в классику), Винсента Кеймера, Алексея Гребнева, Сэма Шенкленда и Нодирбека Якуббоева. Андрей потерпел всего одно драматичное поражение от Вэй И, но успел быстро восстановиться к поединку за бронзу. В большом интервью «СЭ» и ФШР Есипенко рассказал о деталях проведенных партий в Индии и мыслях о предстоящем турнире претендентов.
Жениться было обдуманным решением
— У тебя в последнее время вышло огромное количество интервью, много о чем уже рассказано. Но вот прошло какое-то время после завершения Кубка мира, страсти улеглись, — а какие ощущения остались?
— Прежде всего, я пока еще не до конца пришел в себя, не восстановился толком, немного болею после турнира. Потихонечку восстанавливаюсь в физическом плане, а в эмоциональном в принципе восстановился гораздо лучше. Уже понемногу планирую подготовку к турниру претендентов.
— Можешь ли назвать этот результат самым весомым пока что достижением в своей карьере?
— Да, на сто процентов!
— Что поспособствовало этому успеху?
— Наверное, много факторов. Во-первых, конечно, работа над шахматами. Во-вторых, это нужные, правильные люди вокруг, которые за меня сильно переживают. Плюс ко всему я повзрослел, по сравнению с более ранними годами, когда не смог отобраться. Я переехал из Новочеркасска в Москву, женился. Видимо, это такой процесс взросления.
— Расскажи о поддержке поподробнее.
— Это и семья, и тренеры, и Федерация шахмат России, и лично Андрей Васильевич Филатов, и Федерация шахмат Ростовской области, и ее президент Арутюн Арменакович Сурмалян. Если по другим именам, то назову Александра Рязанцева, с которым мы давно работаем вместе, Давида Паравяна — он ездил со мной на Кубок мира. Спасибо всей моей семье, родителям, жене Соне. Благодарю Дмитрия Кряквина и всех тренеров, с которыми я когда-либо работал. Список очень большой (смеется)!
— Как женитьба повлияла на твою жизнь?
— Сама по себе женитьба, мне кажется, особо не повлияла, потому что мы и так уже несколько лет живем вместе. Ощущение семьи, скажем так, у меня сложилось давно. Брак был нужен для того, чтобы все оформить официально. Мне повезло с женой: Соня меня поддерживает, делает все для успеха. Так что в этом плане, видимо, женитьба повлияла положительно.
— Может, стабильности добавилось?
— Стабильность, мне кажется, была и до. Кстати, я думал над фразой, что шахматисты теряют сто пунктов рейтинга после женитьбы. Но мне это, скорее всего, не грозит как раз таки из-за многих факторов. Это было обдуманное решение: я проанализировал, что у меня жизнь не особо изменится. И негативно оно точно не должно повлиять, только позитивно.
Полуфинальный матч с Вэй И — мой любимый
— Давай вспомним полуфинальный матч против седьмого номера посева Вэй И.
— Этот матч — мой любимый. Мы начали с двух спокойных ничьих в классику. В первой быстрой партии мне не удалось белыми поставить проблемы сопернику: видно было, что он очень хорошо подготовился. Мы недооценили все эти планы с длинной рокировкой в русской партии, а он, очевидно, верил в них, серьезно проанализировал и в принципе поддавил меня в той партии. Я еще и подзевнул: думал, что получил лучшую позицию, и просмотрел ход 20… Qe6. Пришлось идти в несколько худший эндшпиль, и я там помучился, пока сделал ничью. Была довольно неприятная позиция.
Потом играл черными. Все было нормально: он чуть давил, я отбивался. Защищался вроде очень хорошо и четко, не давал ему создать «голевой момент». В какой-то момент он перегнул палку. Возможно, ему казалось, что он вот-вот добьется большого перевеса, но у меня всегда находились ресурсы для защиты. Похоже, он чуть-чуть занервничал, и в эндшпиле я заполучил инициативу на какой-то короткий отрезок времени. А потом зевнул ладью и сдался (смеется.).
Во время партии я чувствовал, что перехватываю инициативу, ощущал, что он «тепленький» и нужно его брать, но он неплохо защищался. В критический момент меня, видимо, отвлекло то, что он изначально потянулся к ладье. Сделав ход 55… Kb6, я сразу увидел, что у него есть нападение на ладью с угрозой Nd5+. Мне это жутко не понравилось, и тут я вижу, что он тянется к ладье. Думаю: «Ну, давай, ходи ладьей! Сейчас пойдешь, быстро закончим, и все!» Ну, или небыстро, но хотя бы я пойду с7-c6, и шаха на d5 уже не будет. И вот он тянется, тянется, тянется… Потом у него остается одна секунда, и он резко делает ход 56.Ne3, который как раз я не хотел от него увидеть. Мелькнула мысль: ну что это за грязь вообще? Ты же планировал ладьей ходить. Да еще и на одной секунде…
— И ты сыграл 56… c6…
— Да, у меня просто голова отключилась. Не знаю, что случилось, — видимо, ничьей совсем не хотелось. Я понял, что после Nd5+ будет ничья, и тут, видимо, случился коллапс — я совсем забыл про ладью.
— Но последний матч с Нодирбеком Якуббоевым прошел неплохо?
— Да. В первой партии я удивился, что он не знал эту линию, но дело в том, что я весь турнир выбирал белыми примерно одни и те же дебюты и миллион раз повторял все «сицилианки». Поэтому был хорошо готов к партии. Мне казалось, что там дальше можно дискутировать, а он, видимо, просто не ожидал от меня всей этой линии. Сложно сказать, на что соперник ориентировался в дебютном плане. Дальше я мог пойти 15.Nd6! с практически выигранной позицией; сильный комп говорит — просто выигранной. Но как-то уже настолько сильной была усталость, настолько тяжело было думать… Как в тумане, если честно, прошли две последние партии, уже просто сил не было. Думаю, у него было примерно такое же состояние. Мне казалось, что у всех такое состояние, как у меня, потому что месяц выступать в Индии — это, так скажем, не для слабонервных.
В итоге мы перешли в какой-то эндшпиль, чуть получше у меня. Я свои шансы оценивал оптимистично. Компьютер писал «нули», но мне казалось, что черным надо еще доказывать равенство и доказывать. И как-то постепенно я выиграл эту позицию. Думаю, черными там защищаться очень противно.
Вторая партия совсем в тумане прошла. Во время первой я хоть как-то соображал, а во второй вообще мне мозг сказал: «Пока!» На каких-то ощущениях, инстинктах я проводил эту партию. И получилось в принципе неплохо. Провел дебют более позиционный, чему я был чрезвычайно рад, учитывая, какие безумные линии мы подготовили с Давидом. Я был очень рад увидеть, что у меня король не бегает по всей доске, а стоит в короткой рокировке, на доске спокойная, плотная позиция. Я был очень этому рад психологически, так что с дебюта все удачно сложилось.
Нодирбек выбрал довольно популярную сейчас линию с 7.Ne5 и 9.f4. Там в основном все играют 7… Qc7. А мы довольно давно подготовили даже не к этой партии, а, может, к Grand Swiss ход 7… a6. Просто ход на игру, ничего особенного, но так получилось, что Нодирбек его не знал. Потом он принял еще несколько не совсем верных решений, отдал белопольного слона — видимо, подзевнул ход 12… b5, после чего у меня вообще победная позиция, хотя я ее так не оценивал. Но потом понял, что у меня выиграно — когда конь встал на d3 и все фигуры включились в игру. Я уже понял, что все хорошо, но до этого было напряженно, нервно, и голова особо не работала. Проводил я эту партию совсем по-другому, на других ощущениях, но удачно сложилось, а у соперника не получился этот матч, хотя он, конечно, сильный игрок и обычно так не играет, но, видимо, усталость сильно сказалась.
В Индии проблема еще и в том, что там особо негде погулять
— Давай все-таки вернемся к зевку в матчу с Вэй И. Ты потом рассказывал, что вечером того дня посмотрел футбол, выпил пива и стало полегче.
— Да.
— Если бы подобная ситуация случилась пару лет назад, ты смог бы так относительно легко с этим справиться? Что-то изменилось за последнее время в твоем сознании, в восприятии шахмат, благодаря чему ты так быстро отошел после такой ошибки?
— Ну, если бы два года назад проводил матч «Арсенал» и было пиво под рукой, то я бы, наверное, смог перестроиться, было бы легче. Я думаю, что смог бы. Просто после партии с Гукешем я сразу вылетел — зевнул и выбыл. Не было шанса сыграть еще одну партию. Поэтому я думаю, что, да, наверное, смог бы, просто подобных обстоятельств еще не складывалось — что после неудачного матча я не уезжаю домой, а продолжаю играть. Мне в этот раз скорее тяжелее было, учитывая, что у меня уже были такие зевки. И против Гукеша я зевнул, и еще несколько важных партий неудачно для меня складывались. Все эти мысли есть, и сейчас мне тяжелее было, чем если бы я зевнул два года назад, я думаю.
— Как игралось на Гоа?
— Первые дней десять все было нормально. Ели мы в ресторане при отеле, где и все остальные. Но потом, круга после третьего, резко надоело! В одночасье стало прямо очень тяжело долго там находиться. Видимо, у меня есть лимит на турнир: 11−12 дней. После этого, видимо, что-то сломалось, и стало тяжело, но мы нашли несколько хороших ресторанов, куда ездили ужинать после партий. В какой-то момент я перестал есть в нашем ресторане, брал только фрукты, потому что питание было однообразным.
Мне кажется, везде было бы тяжело так долго находиться. К тому же в Индии проблема еще и в том, что там особо негде погулять. Во время игры нам выдавали бананы, которые я поглощал больше всех. Видимо, это придавало мне силы, потому что бананы были гораздо вкуснее, чем в России. На бананах я и протянул.
— Выжил.
— Да, выжил, по сути. Ну, было, конечно, очень тяжело. Мы с Давидом поехали в какой-то ресторан. Он острое в принципе любит, а я не очень. Давид заказывает тако с курицей. Спрашиваю: «Ну как, острое или неострое? Можно есть?» Он говорит: «Ну, совсем чуть острое». Потом официант приходит, я у него тоже спрашиваю, насколько острое. Он мне тоже говорит: «Совсем-совсем капельку, чисто для вкуса». Приносят мне это блюдо, я чуть-чуть съел, и весь рот горит. Я больше ничего есть не могу, потому что больно положить в рот еще что-то из еды. Да, в этом плане было непросто — найти неострую еду. Но что-то удавалось найти. А в конце это было похоже на какое-то выживание. Я уже просто хотел, чтобы все закончилось побыстрее.
— В Индии к шахматистам, особенно местным, относятся примерно как к звездам Болливуда. Хотел бы такого же в России?
— Конечно! Там видна любовь фанатов к шахматам. Приятно, когда любители так относятся, так ценят. У нас, мне кажется, этого нет, пропало в последнее время. Может, раньше было, но сейчас куда-то ушло.
Каруана, Накамура, Прагнанандха — фавориты турнира претендентов
— Известны почти все участники турнира претендентов. Как ты оцениваешь составчик?
— Составчик неплохой, конечно (смеется). Мне кажется, что вполне рабочий. Можно работать с парнями. Понятно, что Фаби, Нака, Праг — главные фавориты, а Синдаров, Вэй И, Гири тоже очень сильны. То есть шесть суперсильных игроков плюс Блюбаум. Считаю, он все-таки слабее этих шестерых. Хотя у него есть свои очень сильные стороны, он очень мощный теоретик. Как он Grand Swiss провел! То есть он может, конечно, выдавать сильные турниры, сильные партии, но глобально, конечно, есть шесть очень сильных соперников и один сильный.
— Теперь все усилия на подготовку. На этот год у тебя планы — ЧМ по рапиду и блицу или что-то еще?
— Да, только рапид и блиц. Все силы на турнир претендентов. Всего четыре месяца осталось. Вся подготовка нацелена сейчас, конечно, на турнир претендентов.
— Ответь еще на несколько блицвопросов. Кто твой любимый шахматист за всю историю шахмат?
— Анатолий Карпов.
— А футболист?
— Криштиан Роналду и Букайо Сака.
— Любимая книга?
— В детстве на меня большое впечатление произвели «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».
— А любимая шахматная книга?
— Книги Бориса Гельфанда.
— Если не футбол, то какой вид спорта?
— Шахматы.
— Если не футбол и не шахматы, то что?
— Большой теннис.
— Любимый сериал?
— Я в этом году посмотрел «Игру престолов». Мне очень понравилось. Потом посмотрел «Дом дракона». Мне тоже очень понравилось. «Очень странные дела» сейчас пересматривал на турнире с Давидом. Сейчас еще новый сезон вышел, четыре серии, тоже посмотрел в самолете. «Во все тяжкие», «Острые козырьки». Вся классика мне в принципе очень нравится.
— Куда бы ты поехал отдыхать прямо сейчас?
— На Мальдивы.
— С кем из известных людей за всю историю ты был бы готов застрять в лифте?
— С Борисом Гельфандом.
— И его книгой?
— Да, да, обсудим любые концепции.
— Твое любимое блюдо?
— Котлета с пюрешкой от моей бабушки.
— Чай или кофе?
— Чай или кофе? У меня зависит от настроения. В какой-то момент это может быть кофе, а в какой-то — чай. Но в данный момент скорее кофе.
— Мясо или десерт?
— Мясо.
— Прыжок с парашютом или погружение с аквалангом?
— О господи! И то и то ужасно, но точно не прыжок с парашютом. Тогда акваланг.
— Один тур в день одиннадцать дней или два тура в день пять дней плюс один день?
— Два тура в день пять дней, сто процентов.
— Рапид или блиц?
— И то и то нравится, но скорее рапид.
— Пуля или шахматы Фишера?
— Шахматы Фишера.
— Что для тебя шахматы одной фразой?
— Это работа, которая приносит огромное удовольствие.
Этери Кублашвили