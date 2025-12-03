«В Индии было сложно найти неострую еду, это было похоже на какое-то выживание». Интервью Есипенко

Нодирбек выбрал довольно популярную сейчас линию с 7.Ne5 и 9.f4. Там в основном все играют 7… Qc7. А мы довольно давно подготовили даже не к этой партии, а, может, к Grand Swiss ход 7… a6. Просто ход на игру, ничего особенного, но так получилось, что Нодирбек его не знал. Потом он принял еще несколько не совсем верных решений, отдал белопольного слона — видимо, подзевнул ход 12… b5, после чего у меня вообще победная позиция, хотя я ее так не оценивал. Но потом понял, что у меня выиграно — когда конь встал на d3 и все фигуры включились в игру. Я уже понял, что все хорошо, но до этого было напряженно, нервно, и голова особо не работала. Проводил я эту партию совсем по-другому, на других ощущениях, но удачно сложилось, а у соперника не получился этот матч, хотя он, конечно, сильный игрок и обычно так не играет, но, видимо, усталость сильно сказалась.