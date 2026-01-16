«Мы установили несколько исторических рекордов в 2025-м». Александр Ткачев — об итогах года в российских шахматах

По традиции последних лет в начале января исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев находит время обстоятельно пообщаться с «СЭ». В ходе часовой беседы мы затронули различные темы — от успехов наших топовых шахматистов до рекордов талантливых юниоров, от полноценного допуска российских сборных до командных турниров до поддержки 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и 75-летнего юбилея Анатолия Карпова.
Большинство стран желает полного возвращения сборных России — это очевидный факт
— Вы довольны тем, как наши шахматисты выступали в 2025 году?
— Конечно! Каждый год результаты наших спортсменов превосходят год предыдущий по количеству завоеванных медалей и титулов. Но 2025 год запомнится в первую очередь тем, что сборные команды России вернулись на мировую арену. Проходило это постепенно, поэтапно. В начале года совет ФИДЕ принял решение о допуске к командным соревнованиям юношей, девушек и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, затем было получено разрешение на участие нашей женской национальной сборной в командном чемпионате мира, и, наконец, 14 декабря на генеральной ассамблее ФИДЕ все российские сборные получили допуск на командные турниры ФИДЕ.
За полное снятие всех санкций с Федерации шахмат России с разрешением спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ (личных и командных) с использованием всех национальных символов 61 делегат проголосовал «за» и 51 — «против». Мы видим, большинство стран желает полного возвращения сборных России — это очевидный факт.
— Пять стран обжаловали в CAS решение ФИДЕ снять санкции со сборных России…
— Обращение в CAS — право каждой федерации. Конкретно это обращение лишь отложит на некоторое время неизбежное. Я согласен с американским гроссмейстером Львом Альбуртом, который назвал протесты европейских шахматных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах «мелким пакостничеством». Важным считаю заявление президента ФИДЕ Аркадия Дворковича: «Мы уверены в нашей правовой позиции и в том, что все процедурные нормы были соблюдены. ФИДЕ проведет максимальную работу по защите своей позиции».
— Давайте вернемся к вопросу о результатах россиян.
— С удовольствием! Возвращение наших команд вышло поистине триумфальным — мы установили несколько исторических рекордов в 2025 году: в Колумбии выиграли Всемирную шахматную олимпиаду до 16 лет, причем сделала это команда, которая впервые за 30-летнюю историю проведения олимпиад полностью состояла из гроссмейстеров (Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков, Анна Шухман), при этом ребята выиграли все девять матчей!
В упорной борьбе сборная России в Казахстане выиграла шахматную олимпиаду среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На командном чемпионате ШОС среди национальных сборных в Китае Россия была представлена самой молодой в истории национальной командой: средний возраст членов — 15 лет, и они выиграли золото! Ну и, конечно, победа женской сборной на чемпионате мира в Испании. Кстати, наша сборная за три последних турнира выиграла 31 матч подряд — уникальное достижение!
Да и если в целом говорить о командных турнирах в разных возрастных категориях: мужчины, женщины, юноши, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, то начиная с 2019 года сборные России неизменно занимают первые места везде, где нас допускали к участию. Надеюсь, эта тенденция сохранится и в 2026 году, в сентябре внимание всех любителей шахмат будет приковано к Самарканду, в котором пройдет турнир наций — 46-я Всемирная шахматная олимпиада.
В целом на чемпионатах и первенствах мира и Азии в 2025 году мы завоевали 125 медалей: 54 золотые, 37 серебряных и 34 бронзовые.
— Кого из молодых талантов вы бы отметили персонально?
— Начну с Анны Шухман, для которой год сложился более чем удачно: в марте она выиграла чемпионат мира до 20 лет (на тот момент ей было 15 лет) — подобного успеха у нас не было с 2019 года, когда победу одержала Полина Шувалова. В июле Анна стала олимпийской чемпионкой в юниорской команде, в октябре — чемпионкой России и обладательницей рекорда как самая молодая чемпионка России среди женщин, в ноябре — победа на чемпионате ШОС и звание чемпионки мира в составе сборной России.
Диана Преображенская в 14 лет выиграла чемпионат России по быстрым шахматам среди женщин. Стать чемпионкой России в таком возрасте — это серьезный показатель потенциала Дианы. Есть у нас и совсем юная звездочка — Алиса Генриэтта Юнкер. Ей в декабре исполнилось только 11 лет, а за прошлый год она выиграла 10 (!) золотых медалей — на первенствах Азии и мира, в разных форматах: классические шахматы, быстрые шахматы, блиц.
Обращу внимание на Алексея Гребнева. Он серьезно поднялся в рейтинге и выиграл ряд престижных турниров. Отобрался через сложное сито в основную сетку Кубка мира и прошел очень далеко. Год для Алексея однозначно удачный, его можно занести в актив. Еще один яркий пример — Рудик Макарян. Он в великолепном стиле выиграл турнир Moscow Open с результатом 8,5 из 9. Конечно, этот список не был бы полным без Романа Шогджиева. Рома установил мировой рекорд, в возрасте 10 лет 5 месяцев 28 дней став самым молодым международным мастером в мире.
— Что думаете о шансах Шогджиева стать самым молодым гроссмейстером в истории (сейчас этот рекорд принадлежит Абхиманью Мишре, который получил звание в 12 лет 4 месяца 25 дней. — Прим. «СЭ»).
— С его целеустремленностью и профессиональным отношением к делу у него хорошие шансы на новые свершения.
— Какие личные достижения наших топов вы бы отметили в 2025-м?
— Прежде всего — отбор Александры Горячкиной и Екатерины Лагно на турнир претенденток. Обе сделали это в четвертый (!) раз подряд. Горячкина весной отобралась по итогам серии Гран-при ФИДЕ, а Лагно отлично выступила на турнире «Большая швейцарка» в Самарканде и завоевала одну из двух путевок на турнир претенденток. Еще одну путевку, но уже в мужской турнир в конце года получил Андрей Есипенко, показав очень яркую игру на Кубке мира.
— Как оцените шансы этой троицы на турнирах претендентов и претенденток, которые стартуют на Кипре в конце марта?
— Уверен, спортсмены приложат все усилия и этих усилий хватит для победы. Конечно, в таких турнирах важна и удача: придется биться с сильнейшими.
— Что скажете про победу Александры Горячкиной в Катаре?
— Александра Горячкина стала чемпионкой мира! Она впервые завоевала это звание, с чем ее искренне поздравляю. В Дохе Александра показала первоклассную игру и на тай-брейке обыграла восходящую звезду китайских шахмат Чжу Цзиньэр.
Отмечу успех в Катаре Владислава Артемьева, который занял второе место на турнире по быстрым шахматам: он не проиграл ни одной партии и смог нанести поражение Карлсену. В целом год для него вряд ли можно назвать удачным, но финальный турнир 2025-го показал, что он очень сильный игрок. Надеюсь, что в 2026-м у Влада все сложится по-другому.
В российском рейтинг-листе сейчас 571 000 спортсменов
— Какие ключевые внутрироссийские турниры 2025 года вы бы выделили?
— Прежде всего отмечу юбилейный, 20-й «Аэрофлот Опен», который прошел в начале марта. В нем участвовали представители 13 стран, включая топ-игроков: Ян Непомнящий (занял первое место. — Прим. «СЭ»), Рихард Раппорт, Андрей Есипенко, Ханс Ниманн (один из ведущих шахматистов США, первый за долгие годы коренной американец, приехавший в Москву для участия в турнире. — Прим. «СЭ»), Даниил Дубов и другие. Огромное спасибо компании «Аэрофлот» за поддержку турнира и отелю «Карлтон» за великолепные условия для его проведения.
Возродился международный турнир имени Карпова — он прошел в Ханты-Мансийске. А чуть ранее там же состоялся Кубок азиатских чемпионов — первый в России турнир, где соревновались клубные чемпионы стран — членов Азиатской шахматной федерации. Отрадно, что первое место заняла российская команда — СК КПРФ.
— Какие еще значимые события произошли на внутренней арене?
— Отмечу традиционные мероприятия: 56-й турнир «Белая ладья». Впервые в нем участвовали школьники из Объединенных Арабских Эмиратов, которые представляли Эль-Айн — родной город президента Азиатской федерации шейха Султана бен Халифы Аль Нахайяна, российско-китайский детский шахматный турнир «Матч дружбы» прошел в девятый раз подряд в столице Урала. Условия в Екатеринбурге были великолепными — благодарность президенту ФШСО Андрею Моисеевичу Симоновскому за организацию на высочайшем уровне.
Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин вернулись в Москву и прошли в Центральном доме шахматиста. Про победу Анны Шухман я уже говорил, а чемпионом у мужчин стал 22-летний Арсений Нестеров, который тоже впервые завоевал титул чемпиона России. Хочу поблагодарить компанию «АвтоВАЗ» — официального автомобильного партнера суперфиналов, которая учредила главные призы — автомобили «Лада».
— Как оцениваете популярность шахмат в России?
— Тут ярче всего скажет статистика. В российском рейтинг-листе сейчас 571 000 спортсменов — цифры растут каждый год. Плюс отмечу, что, по данным Министерства спорта России, Федерация шахмат России и вид спорта «Шахматы» стабильно находятся в топ-3 всех медиарейтингов.
— Что можете сказать о программе шахматных клубов РВИО?
— Программа стартовала в 2024 году: Российское военно-историческое общество совместно с Федерацией шахмат России запустило проект, целью которого является открытие шахматных площадок под открытым небом. Сейчас только в Москве количество площадок выросло с одной в 2024-м до сорока одной в 2025-м. На Патриарших прудах провели финальный турнир с призовым фондом 1 миллион рублей. Инициативу подхватили регионы — в программе участвуют 50 субъектов.
Владимир Ростиславович Мединский, большой любитель шахмат, принял участие в открытии детских шахматных школ РВИО. Сейчас школы РВИО работают в 17 субъектах, и в них обучаются дети разных возрастов. Это поможет еще больше популяризировать массовые шахматы в стране.
Крамник? Не оставим российского чемпиона мира без поддержки.
— Ваше мнение об инициативах по развитию массовых шахмат в регионах в целом?
— Слова искренней благодарности губернатору Курской области Александру Алексеевичу Хинштейну за решение ввести уроки шахмат в начальных классах школ региона. С 1 сентября более 43 тысяч младших школьников начали изучать шахматную азбуку. Федерация шахмат России активно подключилась к программе: вся Курская область была оснащена необходимым инвентарем, оборудованием и методическими пособиями.
22 октября я лично побывал в Курске и вместе с губернатором передал детям подарки от Федерации шахмат России. В этом нам помогли компания «Сима-ленд» и Федерация шахмат Свердловской области. Надеюсь, что инициатива Хинштейна будет подхвачена другими регионами. У регионов есть заинтересованность: в Самарской области обучили свыше 400 педагогов, Республика Татарстан также готова подключиться к внедрению шахмат в начальную школу.
— Как эти региональные инициативы соотносятся с уже действующей программой «Шахматы в школах»?
— Программа «Шахматы в школах» реализуется уже 10 лет совместно с Фондом Тимченко — нашим надежным партнером. Сейчас она охватывает 18 субъектов РФ.
— Какие еще проекты поддерживают развитие массовых шахмат?
— Фонд Тимченко проводит конкурс «Добрый спорт», в котором есть номинация «Сильный ход», посвященная шахматам. За два года в рамках конкурса в 17 субъектах открылись шахматные площадки, притом что было подано свыше 200 заявок.
Также хочу отметить фестиваль среди школьников «Кубок Льва Толстого». Изначально его проводили «Ясная Поляна» и Федерация шахмат России, а с 2025 года к проведению подключился Фонд Тимченко. Сотрудничество продолжится и в 2026 году.
— Что ждет нас в текущем году в плане турниров?
— «Аэрофлот Опен» в начале марта, запланирован Турнир имени Карпова. В этом году Анатолию Евгеньевичу исполняется 75 лет — в честь этого знаменательного события мы проведем специальное мероприятие, а также другие яркие события. Не буду раскрывать все подробности, чтобы сохранить интригу.
— Есть ли уже информация о месте и сроках проведения суперфиналов?
— Сроки уже определены: турнир стартует 1 октября — через неделю после Всемирной шахматной олимпиады. Суперфинал вновь получит статус отборочного к Кубку мира, как и в позапрошлом году. Уверен, что соберутся все сильнейшие российские шахматисты.
Что касается места проведения, то пока выбор не сделан. В этом году ситуация приятная: есть три заявки на проведение турнира. Раньше найти подходящую площадку и договориться было непросто, а сейчас есть варианты — это отрадно.
— Как вы сейчас взаимодействуете с Владимиром Крамником? Поддерживаете ли его в борьбе с ФИДЕ?
— Мы внимательно следим за всеми значимыми событиями в шахматном мире, в том числе за ситуацией с Крамником. Безусловно, не оставим российского чемпиона мира без поддержки, если в этом будет необходимость.
Тимур Ганеев