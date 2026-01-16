«Мы установили несколько исторических рекордов в 2025-м». Александр Ткачев — об итогах года в российских шахматах

— Начну с Анны Шухман, для которой год сложился более чем удачно: в марте она выиграла чемпионат мира до 20 лет (на тот момент ей было 15 лет) — подобного успеха у нас не было с 2019 года, когда победу одержала Полина Шувалова. В июле Анна стала олимпийской чемпионкой в юниорской команде, в октябре — чемпионкой России и обладательницей рекорда как самая молодая чемпионка России среди женщин, в ноябре — победа на чемпионате ШОС и звание чемпионки мира в составе сборной России.