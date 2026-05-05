Карлсен буксует, Непомнящий стремится к 2800. Как выступают шахматные топы?

Пока шахматная элита готовится к первому этапу Grand Chess Tour-2026 по рапиду и блицу в Варшаве, Магнус Карлсен решил сыграть в турнире с классическим контролем в Мальме. И пока дела у 16-го чемпиона мира складываются не лучшим образом: ничьи с Арджуном Эригайси и Нодирбеком Абдусатторовым, победа над Нильсом Гранделиусом (швед уступил во всех четырех стартовых партиях) и поражение от набравшего ход Йордена ван Фореста. Магнус идет на шестом месте и за три тура до конца отстает от лидера — 14-летнего Ягыза Эрдогмуша — на одно очко. Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в эти дни играет на опене в Италии, стартовав со стопроцентным результатом.
Пока есть возможность
Традиционный фестиваль TePe Sigeman and Co 2026 в Мальме проходит с 1 по 7 мая. Турнир всегда собирал представительный состав (в 2023-м здесь первенствовал восьмикратный чемпион России Петр Свидлер), но в этот раз организаторы смогли удивить шахматную общественность приездом первого номера мирового рейтинга Магнуса Карлсена. Для норвежского гроссмейстера турнир в Швеции стал первым в этом году с обсчетом классического рейтинга. Интересно, что Магнус последний раз принимал участие в TePe Sigeman and Co в далеком 2004 году: это было еще до рождения Жавохира Синдарова, который стал победителем прошлогоднего розыгрыша.
В этот раз Синдаров решил пропустить турнир, но зато в Мальме приехал его соотечественник Нодирбек Абдусатторов, а также Арджун Эригайси, Йорден ван Форест, Чжу Цзиньэр и 14-летний талант Ягыз Каан Эрдогмуш. Последний пока лидирует в турнире, набрав три очка из четырех возможных. После ничейных партий с Эригайси и ван Форестом турецкий шахматист был сильнее Чжу Цзиньэр и Нильса Гранделиуса. Напомним, что Эрдогмуш стал самым молодым шахматистом в истории, который смог добраться до отметки 2700 (заметно побив рекорд Вэй И).
«Я хочу, чтобы Ягыз стал первым шахматистом с рейтингом 2900, — отметил тренер турецкого шахматиста, известный гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров. — Это наша цель. Люди не осознают и пяти процентов шахматных знаний Ягыза. Он на таком уровне, что может играть любой дебют, какой захочет, с самого момента, как просыпается».
«Что меня поражает в Эрдогмуше, и я никогда раньше такого не видел, так это то, что он тратит много времени в миттельшпиле, при этом не допуская ошибок, а когда у него остается мало времени, он все равно не начинает ошибаться, — говорит французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв. — Он невероятно силен. Если бы меня спросили, может ли он уже отобраться в турнир претендентов в следующем цикле, я бы сначала ответил: “Нет”, но затем подумал бы: “А почему бы и нет?”.
В Мальме же главные испытания ждут Ягыза в заключительных турах. Сначала он сойдется с четвертым номером рейтинга Абдусатторовым, а в заключительном туре — с Карлсеном. Последний пока явно не может найти своей игры, потеряв в Швеции уже 5,7 пункта рейтинга, а после поражения от ван Фореста многие стали говорить, что Магнус уже не держит самую высокую планку.
«Мы не знаем уровень его мотивации и осталась ли она вообще в шахматах, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов. — 20+ чемпионских титулов, постоянные победы (напомню, что даже в 2025-м Карлсен выиграл практически все турниры, где играл). Может, он уже ничего не хочет. Да и не так это важно все. Магнус уже не профессиональный спортсмен. У него нет спортивных целей: повышение рейтинга, отбор на матч. Он играет там, где хочет и когда хочет. Занимается своими проектами и наслаждается жизнью. Купает малыша, играет титульники и все такое. Конечно, ему будет все сложнее выигрывать — напротив сидят люди, которые пашут как не в себя. Молодые, энергичные, талантливые. Думаю, он прекрасно это понимает, и в ближайшем будущем количество его выступлений будет сокращаться. Наслаждайтесь игрой гения, пока есть такая возможность».
Путешествие в Италию
После победы в «Аэрофлот Опен» — 2026 Ян Непомнящий съездил на Grenke chess open 2026 (турнир по шахматам Фишера), где остановился в шаге от топ-3 (первым финишировал Винсент Кеймер), а сейчас выступает на опене в Италии.
Наш шахматист пока оправдывает статус рейтинг-фаворита Sardinia World Chess Festival-2026. В трех стартовых турах он обыграл Кавина Виджаякумара, Намеша Рамалакшми Джайдамбариша и Яхли Соколовского. Всего в фестивале на Сардинии принимают участие 150 шахматистов, и самые сложные испытания у Яна еще впереди. На турнире есть еще один игрок 2700+ — это Пархам Магсудлу. Также стоит выделить крепких гроссмейстеров: Иван Шарич, Мурали Картикеян, Фредерик Сване, Айк Мартиросян и Леон Люк Мендонка. В Италию приехал и аргентинский вундеркинд Фаустино Оро (базируется в Барселоне), который не смог выполнить последнюю норму гроссмейстера в Москве и теперь постарается сделать это в Орозеи.
В марте в интервью «СЭ» Непомнящий отмечал, что планирует сыграть много опенов, чтобы попытаться вернуться в топ-3 рейтинга. Сейчас Ян идет на 17-м месте (2733).
«Хотелось бы вернуться в этом году к рейтингу 2750+? Хочу иметь 2800, но это непросто. Во-первых, надо играть хорошо, что самое сложное. Во-вторых, надо найти турниры, где можно выступать. В России это только один турнир с хорошим составом — “Аэрофлот Опен”. Летом, видимо, буду играть все опены подряд, чтобы по возможности поднимать рейтинг. На круговые турниры приглашений нет».
Максимальный рейтинг Непомнящего составлял 2795 пунктов в марте 2023 года. Тогда он был вторым номером рейтинга ФИДЕ.
Тимур Ганеев