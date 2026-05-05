Карлсен буксует, Непомнящий стремится к 2800. Как выступают шахматные топы?

«Мы не знаем уровень его мотивации и осталась ли она вообще в шахматах, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов. — 20+ чемпионских титулов, постоянные победы (напомню, что даже в 2025-м Карлсен выиграл практически все турниры, где играл). Может, он уже ничего не хочет. Да и не так это важно все. Магнус уже не профессиональный спортсмен. У него нет спортивных целей: повышение рейтинга, отбор на матч. Он играет там, где хочет и когда хочет. Занимается своими проектами и наслаждается жизнью. Купает малыша, играет титульники и все такое. Конечно, ему будет все сложнее выигрывать — напротив сидят люди, которые пашут как не в себя. Молодые, энергичные, талантливые. Думаю, он прекрасно это понимает, и в ближайшем будущем количество его выступлений будет сокращаться. Наслаждайтесь игрой гения, пока есть такая возможность».