CAS уперся в конституцию

Он воздержался от предположений, какие именно санкции могут грозить ФШР на этот раз и какими именно могут быть их практические последствия. У оказавшегося коротким отстранения 2024 года они были минимальными. По крайней мере, запрета для российских шахматистов на участие в личных соревнованиях в нейтральном статусе (они вынуждены его приобретать с начала специальной военной операции на Украине) оно не предусматривало, а иных вариантов выступления просто не существовало. Но с тех пор произошло несколько событий, смягчивших санкционный режим в шахматах. Скажем, FIDE, следуя рекомендациям МОК, сняла все ограничения с российских спортсменов младших возрастов, вернув им флаг и гимн, а еще допустила к состязаниям под своей эгидой, включая крупнейшие — такие как Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдет в сентябре в Самарканде, сборные России. В львиной доле видов отечественные команды все еще не имеют допуска.