Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек

В предпоследнем, 10-м туре Клейменова, играя белыми фигурами, обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу.
По итогам встречи Клейменова набрала 9,5 очка. За один тур до завершения соревнований российская спортсменка стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы — Пратитее Бордолои из Индии, в активе которой восемь очков.
Турнир в Италии охватывает возрастные категории до 14, 16 и 18 лет. Мировое первенство официально завершится 26 июня.
Россиянин Роман Шогджиев 6 июня занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам, проходившем в столице Монголии, и стал самым молодым игроком в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. При это путевки на Кубок мира 2027 года завоевали два российских шахматиста — Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин, вошедшие в пятерку лучших.