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Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек

Российская шахматистка Валерия Клейменова 25 июня досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в городе Монтесильвано.

Источник: Пресс-служба Федерации шахмат России

В предпоследнем, 10-м туре Клейменова, играя белыми фигурами, обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу.

По итогам встречи Клейменова набрала 9,5 очка. За один тур до завершения соревнований российская спортсменка стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы — Пратитее Бордолои из Индии, в активе которой восемь очков.

Турнир в Италии охватывает возрастные категории до 14, 16 и 18 лет. Мировое первенство официально завершится 26 июня.

Россиянин Роман Шогджиев 6 июня занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам, проходившем в столице Монголии, и стал самым молодым игроком в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. При это путевки на Кубок мира 2027 года завоевали два российских шахматиста — Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин, вошедшие в пятерку лучших.