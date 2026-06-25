Россиянка Клейменова выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек

Россиянин Роман Шогджиев 6 июня занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам, проходившем в столице Монголии, и стал самым молодым игроком в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. При это путевки на Кубок мира 2027 года завоевали два российских шахматиста — Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин, вошедшие в пятерку лучших.