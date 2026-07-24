Дворкович приостановил исполнение своих полномочий на посту президента FIDE

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Аркадий Дворкович принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации (FIDE) на период действия санкций со стороны Евросоюза. Соответствующее заявление Дворковича опубликовала пресс-служба FIDE.
Европейский союз ввел ограничения в отношении Дворковича в рамках 21-го пакета санкций. Согласно уставу FIDE обязанности президента организации будет исполнять заместитель Дворковича, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
«Сегодня было опубликовано решение ЕС о включении моего имени в 21-й санкционный список. Хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE с немедленным вступлением в силу и на весь период действия санкций», — сказал Дворкович.
Отмечается, что совет FIDE принимает и ратифицирует решение Дворковича о приостановлении осуществления им своих прав, обязанностей и прерогатив в качестве президента FIDE. Россиянин возглавил организацию в 2018 году, в 2022 году он был переизбран на эту должность. Следующие выборы главы FIDE пройдут на генассамблее, которая пройдет в Самарканде