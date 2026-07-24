Дворкович приостановил исполнение своих полномочий на посту президента FIDE

«Сегодня было опубликовано решение ЕС о включении моего имени в 21-й санкционный список. Хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE с немедленным вступлением в силу и на весь период действия санкций», — сказал Дворкович.