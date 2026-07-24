Илюмжинов прокомментировал отказ Дворковича участвовать в выборах главы FIDE

«В связи с тем, что Аркадий Дворкович выбыл, не будет баллотироваться, многие, кто его поддерживали, просятся в команду. Мои двери открыты, моя задача объединить шахматный мир. Даже от двух немцев-кандидатов люди тоже предлагают свои программы, выносят предложения. Я хочу вернуться, чтобы объединить шахматный мир, — сказал Илюмжинов. — Сейчас разлад в семье — Магнус Карлсен отказывается принимать участие в матче за корону, Володю Крамника отлучили от шахмат, крупнейшая Федерация шахмат России отстранена. Моя задача все это исправить».