Илюмжинов прокомментировал отказ Дворковича участвовать в выборах главы FIDE

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматный мир расколот, и задачей Кирсана Илюмжинова в случае победы на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) будет его объединение. Об этом Илюмжинов заявил ТАСС.
Ранее Аркадий Дворкович принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE на период действия санкций со стороны Евросоюза. Выборы главы организации пройдут в сентябре. Дворкович сообщил, что не будет участвовать в них.
«В связи с тем, что Аркадий Дворкович выбыл, не будет баллотироваться, многие, кто его поддерживали, просятся в команду. Мои двери открыты, моя задача объединить шахматный мир. Даже от двух немцев-кандидатов люди тоже предлагают свои программы, выносят предложения. Я хочу вернуться, чтобы объединить шахматный мир, — сказал Илюмжинов. — Сейчас разлад в семье — Магнус Карлсен отказывается принимать участие в матче за корону, Володю Крамника отлучили от шахмат, крупнейшая Федерация шахмат России отстранена. Моя задача все это исправить».
Дворкович возглавил организацию в 2018 году, в 2022 году он был переизбран на эту должность. Свои кандидатуры на выборы выдвинули также немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.