«У нас все будет нормально». Что происходит после ухода Дворковича с поста президента ФИДЕ

Работа Аркадия Дворковича в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) завершилась довольно стремительно: после попадания в 21-й пакет санкций Евросоюза российский функционер приостановил свои полномочия и публично отказался идти на сентябрьские перевыборы. Что происходит в шахматном мире после этого события?
Реакция
Практически сразу после появления пресс-релиза о приостановке полномочий Дворкович заявил, что не будет участвовать в выборах, которые пройдут на генеральной ассамблее организации
«К сожалению, в выборах президента ФИДЕ участвовать не буду, так как это создаст риски для организации», — цитирует его ТАСС.
Функционера поддержал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
«Санкции против Аркадия Дворковича скажутся и на международных шахматах, и на российских. Но глупость труднопредсказуема. То, что Дворкович не примет участия в выборах президента ФИДЕ, — это удар по мировым шахматам», — приводит слова Карпова РИА «Новости».
В то же время 14-й чемпион мира Владимир Крамник, подводя итоги работы Дворковича, высказался о нем скорее негативно.
До выборов обязанности главы ФИДЕ будет исполнять пятнадцатый чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. По мнению вице-президента ФШР Сергея Смагина, положение наших шахматистов при нем не ухудшится.
«Я думаю, что, пока руководить будет Ананд, у нас все будет нормально. Он не будет принимать каких-то радикальных решений. Скорее всего, до выборов он будет выполнять какие-то технические функции. Его задача — сделать так, чтобы выборы прошли максимально гладко и чтобы новый руководитель нормально смог вступить в должность», — заявил Смагин ТАСС.
К слову, одним из кандидатов на пост президента ФИДЕ стал еще один россиянин Кирсан Илюмжинов.
«Так дальше продолжаться не может»
Сам Илюмжинов, руководивший Международной федерацией с 1995 по 2018 годы, рассчитывает выиграть выборы.
«Я рассчитываю только на победу и уверен в себе. Потому что иду в ФИДЕ не ради должности, я уже 23 года был президентом. Я возвращаюсь для того, чтобы вновь объединить шахматный мир. Так дальше продолжаться не может», — цитирует его РИА «Новости».
Кандидатуру Илюмжинова уже поддержали в ФШР, а депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что у россиянина есть хорошие шансы обойти немцев Вадима Розенштайна и Яна-Хенрика Бюттнера, которые ранее заявляли о своей готовности участвовать в борьбе за руководство мировыми шахматами.
В то же время Дворкович не готов поддержать единственного соотечественника на предстоящих выборах.
«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», — заявил функционер РИА «Новости».
При этом сам Илюмжинов заявил, что сторонники Дворковича «просятся в его команду».
«В связи с тем, что Аркадий Дворкович выбыл, не будет баллотироваться, многие, кто его поддерживали, просятся в команду. Мои двери открыты, моя задача — объединить шахматный мир», — приводит его слова ТАСС.
Вместо сложившего полномочия президента кандидатом в главы ФИДЕ стал глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов. Именно его считали «планом Б» команды Дворковича.
Комментируя это событие, казахстанский функционер упомянул и политический аспект работы в спорте.
«В ФИДЕ около 200 национальных федераций, представляющих разные культуры, регионы и интересы. Здесь особенно важно уметь искать баланс и находить решения, которые работают в интересах всего шахматного сообщества. Уверен, я могу привнести в работу федерации принципы того самого баланса и уважительного диалога, которые сегодня являются отличительной чертой внешней политики Казахстана», — цитирует Турлова «Курсив».
Егор Сергеев