«У нас все будет нормально». Что происходит после ухода Дворковича с поста президента ФИДЕ

«Я рассчитываю только на победу и уверен в себе. Потому что иду в ФИДЕ не ради должности, я уже 23 года был президентом. Я возвращаюсь для того, чтобы вновь объединить шахматный мир. Так дальше продолжаться не может», — цитирует его РИА «Новости».