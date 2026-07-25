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Крамник заявил, что больше не подаст руки Дворковичу

14-й чемпион мира Владимир Крамник отметил, что бывший президент ФИДЕ Аркадий Дворкович участвовал в его травле после смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого.

Источник: РИА "Новости"

«Добавлю, аморальные и ничем не обоснованные инсинуации в крупных западных медиа (к счастью для шахмат, уже бывшего) президента ФИДЕ Аркадия Дворковича о какой-либо моей (выдуманной) роли в трагической смерти Народицкого, приведшие к масштабной травле с многочисленными угрозами расправы (в том числе с моими детьми) не только в принципе глубоко аморальны, но и абсолютно несовместимы с этическим кодом ФИДЕ.

Даже когда травля достигла критического масштаба, господин Дворкович не только не сделал заявления о недопустимости грязных оскорблений и прямых угроз в мой адрес, но продолжил действовать в том же ключе.

Под давлением давно враждующих со мной сил, господин бывший президент легко забыл о базовой морали, наших доброжелательных в прошлом отношениях, и (полагаю, ради ублажнения своих финансовых покровителей) начал втаптывать в грязь меня и мою репутацию, не заботясь даже о реальных угрозах безопасности моей семьи на тот момент.

Суды будут долгими, но уверен, справедливость восторжествует. Мы с Вами не одна семья, в моей такие вещи не приняты, господин бывший Президент, и после такой человеческой подлости (извините за мой французский), я лично вам не подам больше руки», — написал Крамник в своих соцсетях.

Дворкович не будет переизбираться на третий срок после попадания в 21-й пакет санкций ЕС. Выборы главы ФИДЕ пройдут 26 сентября в Самарканде.