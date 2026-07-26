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Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE

Кирсан Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.

Возглавлявший FIDE в 1995—2018 годах Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации.

В список вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE.