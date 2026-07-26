Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE.