Илюмжинов рассказал, что потратил на развитие шахмат более $100 млн

В апреле 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу. В апреле 2018 года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один — против. В октябре 2018 года состоялись выборы нового главы FIDE, победу в которых одержал Аркадий Дворкович.