Илюмжинов рассказал, что потратил на развитие шахмат более $100 млн

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Седьмой президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов потратил на развитие шахмат более $100 млн. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее Илюмжинов сообщил ТАСС, что решил приостановить любую деятельность, связанную с шахматами.
«С одной стороны, мне грустно — больше $100 млн я потратил на развитие шахмат. Но шахматы — все. Закрываю в чулане и больше не достану их оттуда», — сказал Илюмжинов.
Илюмжинову 64 года, в 1995 году он был избран на пост президента FIDE, став седьмым главой организации. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю греку Георгиосу Макропулосу. Из-за санкций США в отношении Илюмжинова швейцарский банк UBS пригрозил федерации закрытием счетов.
В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает пост на заседании совета организации, однако Илюмжинов эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.
В апреле 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу. В апреле 2018 года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один — против. В октябре 2018 года состоялись выборы нового главы FIDE, победу в которых одержал Аркадий Дворкович.