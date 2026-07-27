Крамник назвал шахматный мир «антироссийским» и поддержал уход Илюмжинова

Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, 20 июля объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента организации, однако уже 27 июля объявил, что принял решение приостановить любую шахматную деятельность и не будет участвовать в выборах. Он пояснил, что хотел объединить шахматный мир, но не готов «толкаться с чиновниками».