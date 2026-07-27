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Крамник назвал шахматный мир «антироссийским» и поддержал уход Илюмжинова

Крамник заявил, что решение Илюмжинова не баллотироваться на пост президента FIDE является логичным. По его словам, «мир шахмат стал антироссийским», а выдвижение Илюмжинова не входило в планы нынешнего руководства организации.

Источник: Getty Images

14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что решение Кирсана Илюмжинова не баллотироваться на пост президента FIDE является логичным. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Могу понять решение Илюмжинова. Мир шахмат в последние годы стал явно антироссийским. Полагаю, выдвижение кандидатуры Кирсана Илюмжинова не входило в планы людей, управляющих шахматами сейчас. Логичное решение», — сказал Крамник.

Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, 20 июля объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента организации, однако уже 27 июля объявил, что принял решение приостановить любую шахматную деятельность и не будет участвовать в выборах. Он пояснил, что хотел объединить шахматный мир, но не готов «толкаться с чиновниками».

О своем намерении переизбираться на пост президента FIDE заявлял также Аркадий Дворкович. Однако Дворкович 23 июля временно прекратил исполнять обязанности главы федерации после включения в санкционный список Евросоюза.

Выборы нового президента FIDE пройдут в сентябре в Самарканде (Узбекистан). На пост главы организации претендуют немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Сам Крамник в начале июля был дисквалифицирован FIDE на один год за его публичные заявления в адрес гроссмейстера Давида Навары и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков. Народицкого и Навару Крамник обвинял в «читерстве».

Гроссмейстер обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).