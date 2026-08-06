В Чебоксарах стартовал крупнейший в России детский шахматный турнир

Турнир продлится до 12 августа на базе ледового дворца «Чебоксары-Арена». В этом году соревнования установили рекорд: по данным организаторов, заявки на участие подали более тысячи юных шахматистов из 57 регионов страны. Турнир проводится среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Соревновательная программа включает девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Вход для участников бесплатный.