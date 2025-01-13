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Отстранение российских керлингистов продлили до конца сезона-2024/25

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований до конца сезона-2024/25, сообщается на сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее обе ассоциации были отстранены от участия в соревнованиях по керлингу до 31 декабря 2024 года. Теперь этот срок был продлен в связи с опасениями, что участие сборных России и Белоруссии «может нанести ущерб целостности соревнований».

«После последнего заседания правления World Curling в декабре 2024 года было принято решение о продлении отстранения Белоруссии и России от соревнований под эгидой организации до конца сезона-2024/25», — говорится в заявлении.

В World Curling отметили, что организация продолжает следить за тем, как ассоциации-члены и спортсмены относятся к конфликту на Украине, и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если это потребуется.

World Curling впервые отстранила сборные России и Федерацию керлинга России от соревнований на фоне ситуации на Украине в начале марта 2022 года.