Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свищев: «Наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев исключил возможное участие российских керлингистов на Олимпиаде 2026 года.

Источник: AP 2024

«Шансы нашей команды по керлингу попасть на Олимпиаду? Недавно в Австралии завершилось очередное мероприятие под эгидой всемирной федерации керлинга. Там было большое выступление нашей делегации и представителей олимпийского комитета России. И здесь стоит отметить особую роль ОКР, который выступил с поддержкой нашего возвращения. Они проводят большую работу — молодцы! Очень надеемся на скорейшее восстановление статуса ОКР, потому что это поможет восстановлению наших федераций.

Если же говорить про возвращение, то на конгрессе мы обратились с просьбой допустить наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. К сожалению, положительно в нашу сторону вопрос решен не был. Нас выслушали, еще за нас выступило несколько стран. Если раньше все скромно молчали, то сейчас открыто и напрямую выступают за нас. Конечно, были и те, кто против нас: традиционно Украина и Прибалтика. Но все-таки процесс пошел. Диалог выстраивается.

Но если что-то произойдет и нас допустят на спортивные мероприятия, то в керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026. К сожалению, мы потеряли такую возможность — свалились в группу C, где далеко не лидеры. А чтобы отобраться надо пройти путь возвращения в группу А. На этот олимпийский период мы не попадаем. Наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше