Свищев: «Наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026»

«Шансы нашей команды по керлингу попасть на Олимпиаду? Недавно в Австралии завершилось очередное мероприятие под эгидой всемирной федерации керлинга. Там было большое выступление нашей делегации и представителей олимпийского комитета России. И здесь стоит отметить особую роль ОКР, который выступил с поддержкой нашего возвращения. Они проводят большую работу — молодцы! Очень надеемся на скорейшее восстановление статуса ОКР, потому что это поможет восстановлению наших федераций.



Если же говорить про возвращение, то на конгрессе мы обратились с просьбой допустить наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. К сожалению, положительно в нашу сторону вопрос решен не был. Нас выслушали, еще за нас выступило несколько стран. Если раньше все скромно молчали, то сейчас открыто и напрямую выступают за нас. Конечно, были и те, кто против нас: традиционно Украина и Прибалтика. Но все-таки процесс пошел. Диалог выстраивается.



Но если что-то произойдет и нас допустят на спортивные мероприятия, то в керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026. К сожалению, мы потеряли такую возможность — свалились в группу C, где далеко не лидеры. А чтобы отобраться надо пройти путь возвращения в группу А. На этот олимпийский период мы не попадаем. Наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.