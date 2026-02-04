Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. США обыграли Швейцарию, Норвегия уступила Канаде и другие матчи

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
2-я сессия.
Великобритания — Эстония — 10:5.
Чехия — Швеция — 4:7.
Норвегия — США — 6:8.
Южная Корея — Италия — 4:8.
3-я сессия.
США — Швейцария — 7:4.
Норвегия — Канада — 3:6.
4-я сессия.
Канада — Италия — 21.05.
Швейцария — Южная Корея — 21.05.
Турнирное положение: Канада — 2 победы (2 игры), Великобритания — 2 (2), Швеция — 2 (2), США — 2 (2), Италия — 1 (1), Швейцария — 1 (2), Чехия — 0 (2), Эстония — 0 (2), Южная Корея — 0 (2), Норвегия — 0 (3).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.
Расписание Олимпиады-2026.
