Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В World Curling ответили на слова шведов о жульничестве Канады на Играх

Всемирная федерация керлинга (World Curling) объявила об ужесточении контроля за соревнованиями на Олимпийских играх 2026 года в Италии после жалобы мужской сборной Швеции на действия канадской команды в матче группового этапа. Об этом сообщается на сайте федерации.

Источник: Кадр из трансляции

Ранее главный тренер шведской команды Фредрик Линдберг обвинил сборную Канады в жульничестве.

В пятницу встреча между Швецией и Канадой завершилась со счетом 8:6 в пользу канадцев. Представители шведской команды заявили, что игроки сборной Канады повторно касались камня после броска, что запрещено правилами. Судьи не вмешались, однако позже появились видеодоказательства того, что канадский керлингист Марк Кеннеди трогал камень, который находился в игре.

В World Curling пояснили, что судьи не зафиксировали нарушений во время игры, а федерация не использует видеоповторы для пересмотра решений.

«Судьи находятся в конце каждой линии и физически не могут видеть все нарушения, связанные с вводом камней. Однако, когда им сообщают о проблемах, они занимают позицию, с которой могут наблюдать за броском с трех сторон. За время наблюдения во время пятничной вечерней игрой нарушений зафиксировано не было», — говорится в заявлении.

Начиная с субботней дневной сессии, 14 февраля, два официальных лица будут перемещаться между всеми четырьмя площадками и наблюдать за бросками. В федерации признали, что физически невозможно разместить судей для контроля всех линий при каждом броске, но усиление наблюдения должно снизить риск нарушений.

Помимо изменений в контроле, World Curling вынесла устное предупреждение канадской стороне «в связи с высказываниями одного из канадских игроков во время матча». Представителям команды дали понять, что дальнейшее неподобающее поведение повлечет дополнительные санкции вплоть до отстранения.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше