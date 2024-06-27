Киберспортсмен считает, что тетрис научит красиво собирать чемодан в поездку

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Игра в тетрис повышает скорость мышления, что помогает и в быту, в частности, когда нужно компактно и красиво собрать чемодан в поездку. Об этом ТАСС рассказал финалист чемпионата России по тетрису Родион Щупов.

В четверг Щупов вышел в финал чемпионата России, который проходит в рамках «Киберфеста» во Владивостоке.

«Тетрис в целом развивает скорость мышления, скорость поиска шаблона на условном поле, — сказал Щупов. — Не сказать, что это ультимативный навык, который везде может пригодиться, но все же. Плюс он развивает мелкую моторику, навыки работы с клавиатурой».

«Я очень люблю играть в стратегии, и после активного увлечения тетрисом мое мышление ускорилось, кроме того, благодаря развитию мелкой моторики я стал допускать меньше ошибок с назначением приказов юнитам в игре. А в быту уже сложился стереотип, что это помогает складывать предметы в чемодан. Это получается делать даже не то чтобы быстро, потому что спешки никакой нет — все “фигуры” известны, а делать это красиво», — добавил он.

Киберспортсмен при этом отметил, что тетрис для него является хобби, реализовать себя он планирует в IT-сфере. «Я еще на третьем курсе, мне сначала предстоит закончить университет. Собираюсь работать в IT-сфере, тем более что нам сейчас очень не хватает айтишников, о чем говорят и в правительстве. Я уж лучше буду им, а тетрис может подождать», — сказал Щупов.