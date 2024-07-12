МОК: первая киберспортивная Олимпиада пройдет в Саудовской Аравии в 2025 году

Решение об учреждении первых киберспортивных Олимпийских игр МОК принял в середине июня. Объявляя об этом, глава МОК Томас Бах заявил, что этот шаг позволит «не отстать от цифровой революции». Комментируя сегодня решение МОК о проведении первых таких игр в Саудовской Аравии министр спорта этой страны принц Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд заявил: «Мы молодая нация, у нас более 23 млн геймеров, и мы готовы к будущему с новыми мышлением и партнерствами».