17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

МОК: первая киберспортивная Олимпиада пройдет в Саудовской Аравии в 2025 году

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что первая киберспортивная Олимпиада — Olympic Esports Games — пройдет в 2025 году в Саудовской Аравии. Соответствующее партнерское соглашение было подписано МОК с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии сроком на 12 лет.

Источник: Reuters

Решение об учреждении первых киберспортивных Олимпийских игр МОК принял в середине июня. Объявляя об этом, глава МОК Томас Бах заявил, что этот шаг позволит «не отстать от цифровой революции». Комментируя сегодня решение МОК о проведении первых таких игр в Саудовской Аравии министр спорта этой страны принц Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд заявил: «Мы молодая нация, у нас более 23 млн геймеров, и мы готовы к будущему с новыми мышлением и партнерствами».

Соглашение с Саудовской Аравией должно быть одобрено членами МОК, которые собираются в Париже 23—24 июля накануне начала летних Олимпийских игр. После этого начнется работа по поиску подходящего города и объектов для проведения Olympic Esports Games, по составлению расписания игр, процесса квалификации игроков, выбору наград и т. п.

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