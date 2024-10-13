Третьи Игры будущего пройдут в 2026 году в Казахстане

«Казахстан был официально выбран местом проведения Игр будущего — 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт. За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что инициатива провести Игры будущего в Казахстане была предложена президентом республики Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых Игр в Казани в феврале 2024 года.
«Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. Мы приложим все усилия для успешного проведения Игр будущего», — приводит пресс-служба ведомства комментарий главы комитета по делам спорта и физической культуры министерства Роллана Серикова на мероприятии по случаю объявления страны — организатора Игр будущего в 2026 году.
Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Вторые соревнования состоятся в 2025 году в ОАЭ.