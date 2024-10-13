Третьи Игры будущего пройдут в 2026 году в Казахстане

Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек из более чем 100 стран. Вторые соревнования состоятся в 2025 году в ОАЭ.