Россиянин занял второе место на топ-турнире по Warcraft 3

В финале соревнования про-игрок Fortitude из Китая, организовавший данный ивент, столкнулся с российским киберспортсменом Дмитрием Happy Костиным. Решающая серия завершилась со счётом 4:2 в пользу китайца.
Результаты DFMC 2024 по WC3:
- Первое место: Fortitude (Китай) — $ 13,7 тыс.;
- Второе место: Happy (Россия) — $ 4,1 тыс.;
- Третье место: ColorFul (Китай) — $ 2 тыс.;
- Четвёртое место: Infi (Китай) — $ 1,4 тыс.;
- 5−6-е место: Starbuck (Словения), Life (Китай) — $ 685;
- 7−8-е место: Lyn (Южная Корея), Kaho (Китай) — $ 411;
- 9−12-е место: FoCuS (Южная Корея), Moon (Южная Корея), LabyRinth (Южная Корея), Fly100% (Китай) — $ 137;
- 13−15-е место: eer0 (Китай), Soin (Южная Корея), LawLiet (Южная Корея) — $ 137;
- 16-е место: Sok (Южная Корея) — дисквалифицирован.
Турнир DFMC 2024 по WC3 прошёл в онлайн-формате с 22 по 29 декабря. В рамках ивента 16 игроков разыграли 178 тыс. юаней.