Стали известны даты Игр будущего в Астане

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Запланированные в Астане Игры будущего 2026 года пройдут с 29 июля по 9 августа, сообщается на сайте соревнований по фиджитал-спорту.

Источник: Спорт РИА Новости

В программу войдут восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, фиджитал-единоборства, а также мобильные и компьютерные игры жанра MOBA и игры жанра «батл-рояль» с фиджитал-элементами.

Призовой фонд Игр будущего составит 4,75 миллиона долларов. В соревнованиях примут более 900 спортсменов. Спортсмены будут соревноваться на «Барыс Арене», а также еще на четырех площадках.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов. Вторые Игры будущего состоялись 18—23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).