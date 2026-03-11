Стали известны даты Игр будущего в Астане

В программу войдут восемь дисциплин: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, фиджитал-единоборства, а также мобильные и компьютерные игры жанра MOBA и игры жанра «батл-рояль» с фиджитал-элементами.
Призовой фонд Игр будущего составит 4,75 миллиона долларов. В соревнованиях примут более 900 спортсменов. Спортсмены будут соревноваться на «Барыс Арене», а также еще на четырех площадках.
Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов. Вторые Игры будущего состоялись