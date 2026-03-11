Стали известны даты Игр будущего в Астане

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые Игры будущего проходили в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов. Вторые Игры будущего состоялись 18—23 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).