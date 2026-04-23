«Братья навек»: Неймар сфотографировался с казахстанским киберспортсменом

Кадрами Данил поделился в своих соцсетях.
На опубликованных кадрах Голубенко и Неймар одеты в форму «Сантоса» и, обнявшись, позируют на камеру.
«Явно Неймар автограф просил», «Долгожданная встреча», «Два величайших», «Легендарный игрок и какой-то мужик с бородой», «Наш Molodoy со своим самым ярым поклонником», «Казахстан и Бразилия — братья навек», — шутят фанаты под постом.
Напомним, в прошлом году Казахстанец выиграл турнир по Counter-Strike и восхитил Неймара.
Стоит отметить, что Данил и футболист сдружились, недавно звездный бразилец публиковал фото казахстанца.