МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту, сообщает агентство Киодо.
По информации источника, работа комиссии была остановлена в воскресенье. Подчеркивается, что в конце января президент МОК Кирсти Ковентри направила членам комиссии письмо, в котором сообщила, что будет лично отвечать за вопрос киберспорта, и отметила необходимость более целостного подхода, строго соответствующего общей стратегии олимпийского движения.
Комиссия МОК по киберспорту была создана в сентябре 2023 года. В октябре 2025-го организация объявила о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.