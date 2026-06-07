Российская Team Yandex выиграла миллион долларов за турнир по Dota 2

Team Yandex впервые выиграли турнир серии Blast, на Blast Slam V команда стала второй, уступив европейской Tundra Esports. Последний раз до этого российская команда выигрывала турнир серии в декабре 2024 года. Тогда победителем первого Blast Slam, который также прошел в Копенгагене, стала BB Team.