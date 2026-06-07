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Российская Team Yandex выиграла миллион долларов за турнир по Dota 2

Российская Team Yandex выиграла $1 млн на турнире серии Blast по Dota 2.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская команда Team Yandex стала победителем турнира Blast Slam VII по Dota 2, который прошел в Копенгагене.

В гранд-финале команда обыграла LGD Gaming, выступающий в южноамериканском регионе, со счетом 3−1 по картам.

Team Yandex представляют Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба — Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба — Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).

Team Yandex впервые выиграли турнир серии Blast, на Blast Slam V команда стала второй, уступив европейской Tundra Esports. Последний раз до этого российская команда выигрывала турнир серии в декабре 2024 года. Тогда победителем первого Blast Slam, который также прошел в Копенгагене, стала BB Team.

За победу Team Yandex получит 300 тысяч долларов, LGD Gaming заработала 150 тысяч. Третье и четвертое места заняли российские команды BB Team (70 тыс) и Aurora Gaming (50 тыс).