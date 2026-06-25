Team Spirit стала участницей The International 2026

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская команда Team Spirit по результатам закрытой европейской квалификации получила путевку на главный турнир года по Dota 2 — The International, который пройдет в Шанхае.
Команда завоевала место на турнире, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную Nigma Galaxy со счетом 2−1 по картам.
Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды: две — через верхнюю сетку, две — через нижнюю. Турнир завершится 28 июня.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).
The International — 2026 пройдет