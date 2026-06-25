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Team Spirit стала участницей The International 2026

Team Spirit стала пятой российской командой участницей The International 2026.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская команда Team Spirit по результатам закрытой европейской квалификации получила путевку на главный турнир года по Dota 2 — The International, который пройдет в Шанхае.

Команда завоевала место на турнире, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную Nigma Galaxy со счетом 2−1 по картам.

Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды: две — через верхнюю сетку, две — через нижнюю. Турнир завершится 28 июня.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).

The International — 2026 пройдет 13—23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.