Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2

The International — 2026 пройдет 13—23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Vision и Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.