Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2

Команда обыграла в третьем раунде верхней сетки основанную в России Virtus.Pro со счетом 2−1 по картам.
Ранее по результатам игр в верхней сетке на турнир прошла российская Team Spirit. Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды, еще два участника турнира определятся в нижней сетке. Европейская квалификация завершится 28 июня.
За Team Vision выступают Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). На последнем The International команда заняла третье место.
The International — 2026 пройдет