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Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская команда Team Vision по результатам закрытой европейской квалификации отобралась на главный турнир года по Dota 2 — The International, который пройдет в Шанхае.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Команда обыграла в третьем раунде верхней сетки основанную в России Virtus.Pro со счетом 2−1 по картам.

Ранее по результатам игр в верхней сетке на турнир прошла российская Team Spirit. Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды, еще два участника турнира определятся в нижней сетке. Европейская квалификация завершится 28 июня.

За Team Vision выступают Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). На последнем The International команда заняла третье место.

The International — 2026 пройдет 13—23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Vision и Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.