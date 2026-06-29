Определились все участники The International по Dota 2

На The International сыграют 17 россиян, ни одна другая страна не представлена большим количеством игроков. 16 человек выступают за основанные в России коллективы. Единственным игроком, представляющим зарубежную команду, является Станислав Malr1ne Поторак — мидер действующих чемпионов турнира Team Falcons.