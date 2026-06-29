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Определились все участники The International по Dota 2

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определились все участники главного турнира года по Dota 2 — The International, который пройдет в Шанхае.

Источник: Depositphotos

В турнире впервые сыграют семь российских команд, среди которых двукратные чемпионы Team Spirit, а также Team Vision, Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra), Team Yandex и HULIGANI.

Всего в 15-м розыгрыше турнира примут участие 16 команд. Помимо российских коллективов, это Team Falcons, Nigma Galaxy (обе — Ближний Восток), Team Liquid (Европа), Xtreme Gaming, Team Resilience, Vici Gaming (все — Китай), OG (Филиппины), GamerLegion (Северная Америка), LGD Gaming (Южная Америка).

На The International сыграют 17 россиян, ни одна другая страна не представлена большим количеством игроков. 16 человек выступают за основанные в России коллективы. Единственным игроком, представляющим зарубежную команду, является Станислав Malr1ne Поторак — мидер действующих чемпионов турнира Team Falcons.

The International — 2026 пройдет 13—23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2.