МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года

«Исполком согласился внести коррективы в исторические документы МОК, чтобы отразить тот факт, что серебряная медаль Олимпийских игр 1900 года в Париже теперь будет присуждена Франции, а не Великобритании. Эту медаль завоевал Ллойд Гильдебранд, занявший второе место в мужской гонке на 25 километров. Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — сказал Адамс.