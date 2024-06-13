МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр 1900 года
Серебряная медаль, которую в велогонке на треке на 25 километров завоевал гражданин Великобритании Ллойд Гильдебранд, присуждена Франции.
Серебряная медаль, которую в велогонке на треке на 25 километров завоевал гражданин Великобритании Ллойд Гильдебранд, присуждена Франции.
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты велогонки на 25 километров на треке, прошедшей в рамках Олимпийских игр 1900 года в Париже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
На соревнованиях второе место занял гражданин Великобритании Ллойд Гильдебранд.
«Исполком согласился внести коррективы в исторические документы МОК, чтобы отразить тот факт, что серебряная медаль Олимпийских игр 1900 года в Париже теперь будет присуждена Франции, а не Великобритании. Эту медаль завоевал Ллойд Гильдебранд, занявший второе место в мужской гонке на 25 километров. Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в схожих случаях», — сказал Адамс.
Сборная Франции является победителем медального зачета Олимпиады 1900 года, после пересмотра результатов у французов стало 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. Великобритания, занявшая третье место, теперь имеет 31 медаль (15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых).