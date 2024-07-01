22:45 (мск), источник: Sport24

Этап «Тур де Франс» впервые за 121 год выиграл чернокожий велогонщик

Велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай выиграл этап веломногодневки «Тур де Франс».

Этап «Тур де Франс» впервые за 121 год выиграл чернокожий велогонщик | Источник: Getty Images

Гирмай занял первое место на третьем этапе и стал первым чернокожим африканцем, выигравшим этап «Тур де Франс».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Теперь все поверят, что велогонщики из Африки могут быть успешны. Мы должны гордиться собой. Это наш момент, теперь мы часть большой игры», — цитирует Гирмая The Guardian.

24-летний Гирмай ранее выигрывал этап на «Джиро де Италия» в 2022-м году.

«Тур де Франс» был основан в 1903 году.

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