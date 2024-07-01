Этап «Тур де Франс» впервые за 121 год выиграл чернокожий велогонщик
Велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай выиграл этап веломногодневки «Тур де Франс».
Велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай выиграл этап веломногодневки «Тур де Франс».
Гирмай занял первое место на третьем этапе и стал первым чернокожим африканцем, выигравшим этап «Тур де Франс».
«Теперь все поверят, что велогонщики из Африки могут быть успешны. Мы должны гордиться собой. Это наш момент, теперь мы часть большой игры», — цитирует Гирмая The Guardian.
24-летний Гирмай ранее выигрывал этап на «Джиро де Италия» в 2022-м году.
«Тур де Франс» был основан в 1903 году.