Погачар стал трехкратным победителем «Тур де Франс»

Погачар стал девятым велогонщиком в истории, который побеждал на «Тур де Франс» не менее трех раз. Прежде ему это удалось в 2020 и 2021 годах. В мае словенец впервые в карьере выиграл генеральную классификацию «Джиро д’Италия». Погачар стал первым велогонщиком с 1998 года, который выиграл за один сезон «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия», и первым гонщиком с 2017 года, который выиграл два Гранд-тура в одном сезоне.