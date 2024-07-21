Погачар стал трехкратным победителем «Тур де Франс»
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates в третий раз в карьере стал победителем генеральной классификации многодневной велогонки «Тур де Франс».
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates в третий раз в карьере стал победителем генеральной классификации многодневной велогонки «Тур де Франс».
В воскресенье состоялся заключительный, 21-й этап, представлявший из себя гонку с раздельным стартом протяженностью 33,7 км. Гонщики финишировали в Ницце.
Погачар выиграл этап, пройдя дистанцию за 45 минут 24 секунды. Вторым стал датчанин Йонас Вингегор (Visma), отставший от победителя на 1 минуту 3 секунды. Третье место занял бельгиец Ремко Эвенепул (+1.14) из Soudal Quick-Step.
В общем зачете «Тур де Франс» призеры этапа финишировали в том же порядке: Погачар (общее время — 83:38.56), Вингегор (+6.17), Эвенепул (+9.18).
Погачар стал девятым велогонщиком в истории, который побеждал на «Тур де Франс» не менее трех раз. Прежде ему это удалось в 2020 и 2021 годах. В мае словенец впервые в карьере выиграл генеральную классификацию «Джиро д’Италия». Погачар стал первым велогонщиком с 1998 года, который выиграл за один сезон «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия», и первым гонщиком с 2017 года, который выиграл два Гранд-тура в одном сезоне.
Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe снялся с многодневки после девятого этапа из-за перелома лодыжки.
«Тур де Франс» прошел в 111-й раз. Маршрут велогонки пролегал по территории Франции, Монако, Италии и Сан-Марино.