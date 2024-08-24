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Белоруска Сакун завоевала бронзу юниорского ЧМ по велоспорту на треке

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Аделина Сакун стала призером юниорского первенства мира по велоспорту на треке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Минспорт

Соревнования проходят в китайском городе Лоян, участие в турнире принимают велосипедисты не старше 18 лет. Единственной представительницей нашей команды в Китае является Аделина Сакун. В третий день первенства белоруска стала призером в омниуме — олимпийской дисциплине, включающей в себя состязания по нескольким видам гонок на треке. По сумме всех заездов Сакун набрала 108 очков и завоевала бронзу. Чемпионкой мира-U18 стала британка Кэт Фергюсон (133 балла), серебро у австралийки Николь Данкан (109).

Ранее Аделина заняла восьмое место в скретче и 23-ю строчку в гонке с выбыванием. В субботу Аделина выступит в гонке по очкам на 20 километров. Всего на юниорское первенство мира заявились почти 300 велосипедистов из 48 стран.