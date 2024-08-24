Соревнования проходят в китайском городе Лоян, участие в турнире принимают велосипедисты не старше 18 лет. Единственной представительницей нашей команды в Китае является Аделина Сакун. В третий день первенства белоруска стала призером в омниуме — олимпийской дисциплине, включающей в себя состязания по нескольким видам гонок на треке. По сумме всех заездов Сакун набрала 108 очков и завоевала бронзу. Чемпионкой мира-U18 стала британка Кэт Фергюсон (133 балла), серебро у австралийки Николь Данкан (109).
Ранее Аделина заняла восьмое место в скретче и 23-ю строчку в гонке с выбыванием. В субботу Аделина выступит в гонке по очкам на 20 километров. Всего на юниорское первенство мира заявились почти 300 велосипедистов из 48 стран.
Белоруска Сакун завоевала бронзу юниорского ЧМ по велоспорту на треке
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Аделина Сакун стала призером юниорского первенства мира по велоспорту на треке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Соревнования проходят в китайском городе Лоян, участие в турнире принимают велосипедисты не старше 18 лет. Единственной представительницей нашей команды в Китае является Аделина Сакун. В третий день первенства белоруска стала призером в омниуме — олимпийской дисциплине, включающей в себя состязания по нескольким видам гонок на треке. По сумме всех заездов Сакун набрала 108 очков и завоевала бронзу. Чемпионкой мира-U18 стала британка Кэт Фергюсон (133 балла), серебро у австралийки Николь Данкан (109).