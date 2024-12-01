Российская велогонщица бьёт рекорды Лиги чемпионов. Даже иностранцы в восторге!

«Не стало спокойнее нисколько. Не буду лукавить, этот день был у меня на полном стрессе. Многие спросили, как мне. Я даже два слова не могла связать. Мне было тяжеловато в психологическом плане, но я думаю, что с каждым этапом должно быть чуть полегче. Перед финалом, когда пристегивались, у меня на туфле отлетела застёжка, чуть‑чуть задержался старт по моей вине. Стрессовать было некогда, старалась настроиться и показать максимум, на что я готова. Думаю, ещё немножко в плюс мне сыграло то, что меня никто не знает. Но теперь не знаю, как дальше на следующих этапах будет», — говорила Лысенко «Матч ТВ».