Власов занял 104-е место старте «Тур де Франс»

Победу на этапе одержал бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck, который преодолел 184,9 км за 3 часа 55 минут 11 секунд. Вторым финишировал велогонщик Intermarche-Wanty Биньям Гирмай из Эритреи, третьим стал норвежец Сёрен Вереншельд (Uno-X Mobility).