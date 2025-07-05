Власов занял 104-е место старте «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский велогонщик Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял 104-е место на первом этапе многодневки «Тур де Франс».
Победу на этапе одержал бельгиец Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck, который преодолел 184,9 км за 3 часа 55 минут 11 секунд. Вторым финишировал велогонщик Intermarche-Wanty Биньям Гирмай из Эритреи, третьим стал норвежец Сёрен Вереншельд (Uno-X Mobility).
Власов отстал от победителя на 1 минуту 6 секунд и разделил 104-е время с восемью участниками.
Второй этап протяженностью 209,1 км пройдет в воскресенье.