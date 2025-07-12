Чемпион России по велогонкам на шоссе Гонов восстанавливается после перелома ребра

«На одном из этапов многодневной велогонки в Румынии он упал и сломал ребро, — рассказал Абрамян. — Спортсмен находится под наблюдением врачей и уже начал снова тренироваться. К чемпионату мира он обязательно полностью восстановится, тут нет никаких сомнений».