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Чемпион России по велогонкам на шоссе Гонов восстанавливается после перелома ребра

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион России в групповой велосипедной шоссейной гонке Лев Гонов сломал ребро после падения на соревнованиях в Румынии, но к первенству мира он сумеет восстановиться. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

«На одном из этапов многодневной велогонки в Румынии он упал и сломал ребро, — рассказал Абрамян. — Спортсмен находится под наблюдением врачей и уже начал снова тренироваться. К чемпионату мира он обязательно полностью восстановится, тут нет никаких сомнений».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Гонову 25 лет, в 2019 году он стал победителем Европейских игр в командной гонке преследования на велотреке. С 2025 года выступает за профессиональную шоссейную команду XDS Astana Development Team.