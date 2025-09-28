Израильскую команду исключили из участников велогонки «Джиро дель Эмилия»

В сентябре организаторы многодневной велогонки Гранд-тура «Вуэльта Испании» неоднократно сталкивались с пропалестинскими активистами, пытавшимися сорвать выступление Israel — Premier Tech на этапах многодневки и заблокировать на трассе гонщиков этой команды. В частности, из-за демонстрантов был досрочно завершен последний этап гонки, который прошел 14 сентября. Израильская команда убрала с формы упоминание страны из-за массовых протестов.