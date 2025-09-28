Ричмонд
Израильскую команду исключили из участников велогонки «Джиро дель Эмилия»

Израилю запретили участвовать в велогонке «Джиро дель Эмилия» после протестов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Израильская команда Israel — Premier Tech после пропалестинских протестов на «Вуэльте» исключена из числа участников однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия», сообщает агентство Франс Пресс.

Гонка протяженностью 199 км пройдет 4 октября между итальянскими городами Мирандола и Болонья.

«К сожалению, команды Israel — Premier Tech не будет на старте нашей гонки. Нам пришлось принять это решение по соображениям общественной безопасности», — заявил агентству представитель организаторов гонки Адриано Амичи.

В сентябре организаторы многодневной велогонки Гранд-тура «Вуэльта Испании» неоднократно сталкивались с пропалестинскими активистами, пытавшимися сорвать выступление Israel — Premier Tech на этапах многодневки и заблокировать на трассе гонщиков этой команды. В частности, из-за демонстрантов был досрочно завершен последний этап гонки, который прошел 14 сентября. Израильская команда убрала с формы упоминание страны из-за массовых протестов.