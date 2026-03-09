«Слишком далеко отпустила первую гонщицу»: Лысенко стала второй на Кубке мира

После финиша Алина Лысенко разобрала свои ошибки и передала поздравления с 8 Марта: «Я довольна, что у меня есть медаль с этого Кубка. Здесь достаточно много сильных соперниц, уже в полуфинале в кейрине я встретилась с четырьмя сильнейшими гонщицами. В финале была ошибка, слишком далеко отпустила первую гонщицу, неправильно рассчитала свои силы. Но лучше сделать ее сейчас, когда есть возможность провести работу над ошибками, чем совершить такую ошибку на более крупных стартах. Всем большое спасибо за поддержку: и тренеру, который на связи всегда, несмотря на то что мы в разных часовых поясах, и родителям. Также поздравляю всех девушек, женщин, бабушек, мам с 8 Марта. Надеюсь, моя медаль кому-то поднимет настроение в этот праздничный день».