Велогонщик попал под мотоцикл после падения на многодневке в Италии

Австриец Михаэль Гогль попал под колеса мотоцикла телекомпании после падения на четвертом этапе многодневной велогонки «Тиррено — Адриатико» в Италии. Об этом сообщает СyclingUpToDate.
Примерно за 30 км до финиша этапа 32-летний Гогль упал с велосипеда на мокром после дождя участке трассы.
Мотоциклист, следовавший за австрийцем, не успел среагировать и переехал спортсмена.
Гогль был в сознании после инцидента, о полученных травмах пока не известно.
Гогль выступает за команду Alpecin-Premier Tech.
«Тиррено — Адриатико» завершится 15 марта в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (регион Марке).