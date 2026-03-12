Ричмонд
Велогонщик попал под мотоцикл после падения на многодневке в Италии

Австриец Гогль упал на мокром участке трассы, и в него врезался ехавший следом мотоцикл.

Источник: РБК Спорт

Австриец Михаэль Гогль попал под колеса мотоцикла телекомпании после падения на четвертом этапе многодневной велогонки «Тиррено — Адриатико» в Италии. Об этом сообщает СyclingUpToDate.

Примерно за 30 км до финиша этапа 32-летний Гогль упал с велосипеда на мокром после дождя участке трассы.

Мотоциклист, следовавший за австрийцем, не успел среагировать и переехал спортсмена.

Гогль был в сознании после инцидента, о полученных травмах пока не известно.

Гогль выступает за команду Alpecin-Premier Tech.

«Тиррено — Адриатико» завершится 15 марта в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (регион Марке).