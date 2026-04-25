Колумбийский велогонщик умер спустя несколько дней после падения в гонке

«С глубокой скорбью и печалью Колумбийская федерация велоспорта и ее исполнительный комитет оплакивают кончину талантливого спортсмена Камило Муньоса, велогонщика команды NU Colombia, которая произошла в результате осложнений, возникших после аварии, произошедшей в прошлую субботу, — говорится в сообщении. — Его уход оставил огромную пустоту в колумбийском велоспорте и в сердцах всех тех, кому посчастливилось знать его и делить с ним дорогу и гонки. Кристиана будут помнить за его преданность, дисциплину и характер как на велосипеде, так и в жизни».