Колумбийский велогонщик умер спустя несколько дней после падения в гонке

Кристиану Камило Муньосу было 30 лет.

Источник: Соцсети

ТАСС, 25 апреля. Колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос скончался через несколько дней после того, как упал на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Колумбийской федерации велоспорта.

Муньосу было 30 лет. Инцидент случился 18 апреля во время гонки «Тур дю Жюра» во Франции. Гонщик получил травму колена, однако вскоре врачи обнаружили трудно поддающуюся лечению инфекцию, которая потребовала повторной помощи. В последние дни его состояние резко ухудшилось.

«С глубокой скорбью и печалью Колумбийская федерация велоспорта и ее исполнительный комитет оплакивают кончину талантливого спортсмена Камило Муньоса, велогонщика команды NU Colombia, которая произошла в результате осложнений, возникших после аварии, произошедшей в прошлую субботу, — говорится в сообщении. — Его уход оставил огромную пустоту в колумбийском велоспорте и в сердцах всех тех, кому посчастливилось знать его и делить с ним дорогу и гонки. Кристиана будут помнить за его преданность, дисциплину и характер как на велосипеде, так и в жизни».