Бельгийский велогонщик Браль умер после ДТП

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бельгийский велогонщик Милан Браль скончался в субботу в возрасте 21 года после ДТП во время тренировки, сообщает газета Nieuwsblad.
Трагедия произошла в Бельгии, спортсмена сбила машина. Браль получил тяжелые травмы и был доставлен в отделение интенсивной терапии университетской больницы Гента, где позже скончался от полученных повреждений.
«Для нас Милан был гораздо больше, чем просто гонщиком. Он был замечательным парнем, настоящим товарищем по команде, человеком, который всегда был рядом с другими и занимал важное место в нашей команде. Его любили все, и нам будет его очень не хватать. Милан навсегда останется частью нашей команды», — говорится в заявлении команды Dovy Keukens — FCC.