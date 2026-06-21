Умер тренер отечественных призеров Олимпиады по велоспорту Барымов

Петраков на московской Олимпиаде взял золото, а на Играх-1976 — серебро в командной гонке преследования. Дмитриев — чемпион мира (2017) и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в спринте, многократный призер мировых первенств, четырехкратный чемпион Европы.