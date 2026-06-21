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Умер тренер отечественных призеров Олимпиады по велоспорту Барымов

Евгений Барымов, бывший тренер ЦСКА, умер в возрасте 90 лет. В разные годы он тренировал чемпиона московской Олимпиады Петракова и призера Игр-2016 Дмитриева.

Источник: vk.com/fvsr_ru

Заслуженный тренер России Евгений Барымов, среди воспитанников которого были чемпион Олимпиады-1980 Виталий Петраков и бронзовый призер Игр-2016 Денис Дмитриев, умер в возрасте 90 лет, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Причины смерти не называются.

В федерации отметили, что десятки спортсменов, с которыми работал Барымов, в том числе в велокоманде ЦСКА, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР.

Петраков на московской Олимпиаде взял золото, а на Играх-1976 — серебро в командной гонке преследования. Дмитриев — чемпион мира (2017) и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в спринте, многократный призер мировых первенств, четырехкратный чемпион Европы.