Веломногодневка «Тур де Франс» в 2026 году пройдет без россиян

В гонке примут участие 23 команды, включая германскую Red Bull Bora Hansgrohe, одним из членов которой является россиянин Александр Власов, ранее три раза выходивший на старт «Большой петли». В 2026 году его, как и других россиян, нет среди участников «Тур де Франс». В 2022 году он занял 5-е место в итоговой классификации, в 2024-м выбыл из борьбы после падения на 9-м этапе, в 2025-м финишировал 27-м. Последний раз россиян не было в числе участников «Тур де Франс» в 2023 году.