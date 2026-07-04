Веломногодневка «Тур де Франс» в 2026 году пройдет без россиян

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Многодневная шоссейная велогонка «Тур де Франс», 113-я по счету, стартует в субботу в Барселоне.
Многодневка является одним из трех гранд-туров, в число которых также входят «Вуэльта» и «Джиро д’Италия». «Тур де Франс» был учрежден в 1903 году и традиционно проводится ежегодно в течение трех недель в июле. Велогонка не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.
Испания в третий раз станет местом старта главной мировой веломногодневки, ранее это случалось в 1992 (Сан-Себастьян) и 2023 (Бильбао) годах. Финиш первого и второго этапов «Тур де Франс» — 2026 будет располагаться рядом со стадионом «Монжуик», где в 1992 году проходили летние Олимпийские игры.
Общая длина маршрута многодневки составит 3 333 км, «Тур де Франс» включает в себя 21 этап, среди них 8 горных. Финишируют гонщики 26 июля на Елисейских Полях в Париже. Призовой фонд «Тур де Франс» 2026 года составит €2,302 млн, включая €500 тыс. победителю генеральной классификации. Гонщики также сразятся за награды в спринтерской, горной и молодежной классификациях.
В гонке примут участие 23 команды, включая германскую Red Bull Bora Hansgrohe, одним из членов которой является россиянин Александр Власов, ранее три раза выходивший на старт «Большой петли». В 2026 году его, как и других россиян, нет среди участников «Тур де Франс». В 2022 году он занял 5-е место в итоговой классификации, в 2024-м выбыл из борьбы после падения на 9-м этапе, в 2025-м финишировал 27-м. Последний раз россиян не было в числе участников «Тур де Франс» в 2023 году.
Основными претендентами на победу на «Тур де Франс» будут четырехкратный победитель гонки словенец Тадей Погачар, двукратный чемпион датчанин Йонас Вингегор и обладатель двух золотых олимпийских наград Игр-2024 бельгиец Ремко Эвенепул.