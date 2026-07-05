Третий этап «Тур де Франс» пройдет без зрителей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Третий этап шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс» пройдет в «адаптированном» формате без зрителей из-за лесных пожаров, охвативших регионы на юге Франции, сообщает France 24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Третий этап со стартом в испанском Гранольерсе и с финишем во французском Ле-Энгле состоится в понедельник.
«Мероприятие будет ограничено только проездом велогонщиков и транспортных средств, необходимыми для проведения соревнований. Мы просим общественность не приближаться к трассе и зоне финиша. Другими словами, и я сожалею, что вынужден это сообщить, это будет, по крайней мере во французской части, этап “Тур де Франс” без зрителей», — заявил префект департамента Восточные Пиренеи Пьер Реньо де ла Мот.
Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.