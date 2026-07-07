«Внутри международной велотусовки ждут полноценного возвращения России»

— Я понимаю, что к жителям нужно всегда прислушиваться и учитывать их мнение. Они ведь живут здесь. И им тоже надо куда-то ехать. Поэтому мы трассу сделали гибкой и наглухо движение не перекрывали. Там, где было возможно, сделали реверсивное движение. В результате никто не оказался закрытым. То есть у всех была возможность выехать. К тому же мы около Кремля проводили гонки только в выходные дни. В первые два дня чемпионата России, в среду и четверг, 1 и 2 июля, гонки на время и смешанную командную гонку провели в Иннополисе, где движение чуть проще и дороги более свободные. А потом, когда был перерыв 3 июля, подготовились основательно к групповым гонкам, которые в выходные дни проходили уже в центре Казани, где всё-таки движение не такое плотное, как в будни.