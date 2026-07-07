«Внутри международной велотусовки ждут полноценного возвращения России»

В 2010-х годах главной звездой российского велоспорта был Ильнур Закарин, на равных боровшийся с мировой элитой в самых престижных гонках, выигравший несколько этапов Гран-Тура, а также отдельные этапы в главных многодневках — «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия». В 2022 году он завершил карьеру спортсмена, а в марте 2025 года возглавил Федерацию велоспорта Республики Татарстана.
Его организация на прошлой неделе второй год подряд проводила в Казани чемпионат России по велоспорту на шоссе. В интервью «Известиям» Закарин поделился особенностями организации таких соревнований, рассказал о своей работе, оценил недавнюю смену руководства Федерации велоспорта России и поделился мнением о шансах на полноценное возвращение наших велосипедистов на международную арену, где они пока выступают в нейтральном статусе.
— Как вам прошедший чемпионат России?
— Он прошел штатно. В этом году мы чуть больше взяли на себя в плане организации соревнования. Мы — это Федерация велоспорта России и Федерация велоспорта Татарстана. Отмечу то, что мы параллельно с гонками профессионалов организовали и соревнования любителей в рамках этого чемпионата. Пообщавшись с участниками, понял, что всем это понравилось.
— Два года подряд проводить в городе чемпионат России особенно престижно?
— Да, очень рады, что нам снова доверили организацию национального первенства. Мы стараемся не стоять на месте и совершенствовать свою работу в этом направлении. Например, в этом году усложнили трассу — добавили внутри нее брусчатку. Многие участники переживали, заранее просили фотографии трассы, чтобы посмотреть и сравнить, как это всё выглядит. Но в целом она зашла спортсменам хорошо, по итогам все довольны. Многие после заездов подходили ко мне и благодарили за то, что появилось что-то новое. Мы не первые, кто вводили брусчатку, она была на некоторых соревнованиях в России, но чемпионат страны как будто ждал, когда на трассе появится такой участок.
— Часть заездов проводилась в центре города, финиш был около стен Казанского Кремля. Тяжело договариваться с властями, чтобы разрешили организовать трассу в этом районе, частично перекрыв дорожное движение?
— Ну в целом нас Раис (глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Ред.) очень поддержал. Он знает, что у нас в республике хорошо развит велоспорт, поддерживает его со своей стороны. Администрация города тоже всегда подключается к организации соревнований. Когда ей всё это интересно, то гораздо проще соединить нужные моменты, чтобы достойно провести столь престижное мероприятие. Да, были трудности, всё-таки последние два дня чемпионата проходили в самом центре Казани. Но без сложностей было бы совсем скучно (улыбается).
— Жители не жаловались на перекрытие движения?
— Я понимаю, что к жителям нужно всегда прислушиваться и учитывать их мнение. Они ведь живут здесь. И им тоже надо куда-то ехать. Поэтому мы трассу сделали гибкой и наглухо движение не перекрывали. Там, где было возможно, сделали реверсивное движение. В результате никто не оказался закрытым. То есть у всех была возможность выехать. К тому же мы около Кремля проводили гонки только в выходные дни. В первые два дня чемпионата России, в среду и четверг, 1 и 2 июля, гонки на время и смешанную командную гонку провели в Иннополисе, где движение чуть проще и дороги более свободные. А потом, когда был перерыв 3 июля, подготовились основательно к групповым гонкам, которые в выходные дни проходили уже в центре Казани, где всё-таки движение не такое плотное, как в будни.
— В мае во второй раз за три года сменилось руководство Федерации велоспорта России, на должность президента спустя 16 лет вернулся Олег Сиенко, руководивший организацией в 2016—2023 годах Вячеслав Екимов теперь ее первый вице-президент. Что ждете от них?
— Ожиданий очень много. Планы у нового руководства Федерации большие. И кое-что уже сделано. Юношей и юниоров допустили до международных соревнований под флагом и гимном России — это уже большое достижение. В остальном же еще идет притирка новой команды управленцев со старыми сотрудниками федерации. Как только знакомство закончится, пойдет основная работа.
— Как оцените шансы на скорый допуск под российскими флагом и гимном взрослых велогонщиков?
— Во всяком случае, в сообществе велоспорта не вижу, чтобы кто-то негативно относился к нашим. У меня много друзей среди генеральных менеджеров иностранных команд, действующих гонщиков. За всё время отсутствия россиян на международной арене не чувствовалось какое-то скептическое отношение к нашим спортсменам. Нас ждут. Внутри велотусовки ждут полноценного возвращения России.
— Почти полтора года прошло с момента, как вы возглавили Федерацию велоспорта Татарстана. Что удалось сделать за это время?
— Открыли отделение велоспорта в республике, наладили отношения с Минспорта Татарстана, с Центром спортивной подготовки. Наши PMX-райдеры выступают под нейтральным статусом — один парень из Набережных Челнов, надеюсь, поедет в этом году на чемпионат Европы в Чехию. Проделано много работы. В основном мы работаем с детским велоспортом. Начали с основы, растим новое поколение. Ребята уже выигрывают первенства по юниорам и юношам. И потихоньку идут наверх.
Алексей Фомин