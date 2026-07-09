Российские спортсменки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Россиянки стали победительницами командной спринтерской гонки на молодежном чемпионате Европы по велотреку. Турнир проходит в Германии.
В составе российской команды выступали Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.
Также россиянки заняли второе место в командном спринте юниорского европейского первенства. Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова уступили соперницам из Германии.
Чемпионат Европы проходит среди юниоров (до 21 года) и молодежи (до 23 лет). Соревнования завершатся 12 июля.