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Российские спортсменки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку

В составе российской команды выступали Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.

Источник: БЕЛТА

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Россиянки стали победительницами командной спринтерской гонки на молодежном чемпионате Европы по велотреку. Турнир проходит в Германии.

В составе российской команды выступали Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.

Также россиянки заняли второе место в командном спринте юниорского европейского первенства. Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова уступили соперницам из Германии.

Чемпионат Европы проходит среди юниоров (до 21 года) и молодежи (до 23 лет). Соревнования завершатся 12 июля.